Политики комментируют ежегодное выступление президента в Парламенте

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 6 февраля представила парламенту свой последний ежегодный доклад, где она затронула ряд актуальных вопросов.

Среди тем, которых коснулась президент, были вопросы безопасности, гибридная война России, оккупация регионов Грузии и война России в Украине; процесс присоединения к ЕС и важность мобилизации всего общества на этом пути; вызовы, стоящие перед грузинской демократией и преобразование страны в «живое, успешное, сильное, европейское и демократическое государство»; а также важность проведения свободных и справедливых выборов в 2024 году. В своей речи Саломе Зурабишвили обратилась к правительству, оппозиции, диаспоре и молодежи.

«Civil Georgia» предлагает комментарии политиков по последнему докладу президента:

Правящая команда

Ираклий Кобахидзе, «Грузинская мечта», кандидат в премьер-министры: «что касается выступления президента, ничего интересного не было. Единственное, что было интересно, это то, что она фактически подтвердила, что планы, о которых мы говорили, явно предусматривают создание псевдоцентристской политической силы, для этого она уйдет в отставку в сентябре и примет участие в выборах, это было единственное, что интересного мы могли узнать из ее выступления, остальное было всего лишь выступлением одного рядового представителя радикальной оппозиции… Единственный, кто должен отвечать на вопросы, это сама Саломе Зурабишвили, которая отличается нарушением Конституции, действиями против государственности, нашей европейской интеграции. Она должна дать ответы на вопросы, которые есть у грузинского общества к Саломе Зурабишвили».

Мамука Мдинарадзе, «Грузинская мечта», депутат: «мы можем смело сказать, что (выступление Саломе Зурабишвили) было выступлением обычного радикального оппозиционера. В ее длинной речи не было упомянуто ни одного слова о каких-либо успехах страны… Оставим в стороне внутренние оценки, мы можем быть субъективны, например, Всемирный банк, Всемирный валютный фонд и другие авторитетные организации приводят разные результаты исследований каждую неделю, где нет ни одной области, где бы у нас не было прогресса… Несмотря на это, формальный президент Грузии не сказал ни одного положительного слова. Это было выступление обычного оппозиционера, который хочет возглавить какое-то оппозиционное движение».

Оппозиция

Тинатин Бокучава, «Единое национальное движение»: «Думаю, что мы действительно услышали от нее гораздо более смелые, ясные и искренние послания, чем слышали в прошлом. Среди них, что касается порочного, вредного влияния Бидзины Иванишвили, что он является единоличным правителем, и, если Грузия хочет присоединиться к ЕС, мы должны перейти от единоличного однопартийного правления к модели европейского коалиционного правления. Для этого необходимо сменить власть, и я уверена, что вместе с грузинским народом, при мирных выборах, на октябрьских выборах власть сменится».

Георгий Вашадзе, «Стратегия Агмашенебели»: «трудно не согласиться с оценками, что в стране существует элитная коррупция, люди крайне бедны… безработица… катастрофическая миграция… это то, что принес Иванишвили и его партия, это группировка Иванишвили, которая правит. В данном случае диагноз поставлен правильно, что все это от Иванишвили… Я согласен с этой оценкой, я согласен и с оценкой по поводу Кобахидзе… Главный вопрос в том, что я хочу положительно откликнуться на призыв к оппозиции к объединению».

Саломе Самадашвили, «Лело за Грузию»: «прежде всего, я приветствую тот факт, что видение президента полностью совпадает с видением «Лело» о том, что судьба нашего европейского будущего и государства будет решена на следующих выборах. Мы услышали от нее очень четкий посыл о том, что олигархический режим Бидзины Иванишвили из-за коррупции, их связей с Россией, проводимой ими политики является главным препятствием на пути реализации этого исторического выбора грузинского народа… Думаю, это должно беспокоить всех граждан Грузии».

Хатиа Деканоидзе, «Еврооптимисты»: «посылы были очень четкими, то есть форма правления в Грузии – тяжелая олигархическая клептократия, главным создателем которой является Бидзина Иванишвили. Президент Грузии поставила этому вполне конкретный диагноз. …и этот конкретный диагноз заключался в том, что в Грузии есть коррупция, есть серьезные проблемы с точки зрения демократии, она все упомянула… Я думаю, что это очень важно, когда президент Грузии говорит об этом, она говорит, чтобы слышал весь мир».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)