Заключение медконсилиума: состояние здоровья Саакашвили улучшилось, а неврологическое состояние не изменилось

После посещения находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили 25 января в клинике «Вивамеди» члены медицинского консилиума, созданного при народном защитнике Грузии опубликовали отчет о состоянии здоровья Саакашвили, согласно которому налицо положительная динамика, хотя ухудшение когнитивных функций все еще сохраняется.

В заключении говорится, что в настоящее время наблюдается положительная динамика, которая проявляется в прибавке массы тела и отрицательной ортостатической пробе. Однако когнитивные нарушения, мышечная гипотрофия, невропатия, тревожное состояние и депрессия сохраняются. По мнению команды врачей, пациент нуждается в пристальном медицинском наблюдении и психологическом вмешательстве.

По мнению консилиума, нынешняя положительная динамика связана с тем, что пациент «более полутора лет находится под наблюдением и лечением высокопрофессиональных врачей в многопрофильной клинике». Однако все психоневрологические патологии по-прежнему того же уровня, что и прежде.

«Соответственно, консилиум считает, что состояние пациента пока не позволяет делать однозначных позитивных прогнозов. Группа врачей совершит повторный визит к пациенту по мере необходимости», – говорится в заключении.

Группа специалистов/экспертов была сформирована бывшим народным защитником Нино Ломджария в рамках своего мандата для наблюдения за процессом управления состоянием здоровья бывшего президента. По данным Аппарата народного защитника, группа врачей продолжает следить за процессом управления состоянием здоровья Саакашвили и периодически, с интервалом в 2-4 месяца, проводит визиты к пациенту.

