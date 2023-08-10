Консилиум при омбудсмене публикует очередное заключение о состоянии Михаила Саакашвили

10 августа группа специалистов/экспертов, приглашенных народным защитником, опубликовала оценку состояния здоровья находящегося в заключении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, в которой написано, что здоровье Саакашвили сохраняет «медленную динамику в сторону ухудшения». Врачи сделали заключение на основании документов, предоставленных клиникой «Вивамеди».

По данным Аппарата народного защитника, группа экспертов установила, что «неврологическое состояние пациента практически не изменилось и сопоставимо с предыдущими записями группы врачей, приглашенных народным защитником – все еще проявляются когнитивный дефицит, атаксия, гипестезия, диффузное снижение в силе».

В заключении говорится, что «проявляется микроцитарная анемия, которая углубляется и управляется в клинике инфузиями крови и ее продуктов… группа экспертов считает, что такие данные на фоне повышенного ферритина и нормального железа свидетельствуют о хронической болезни (в данном случае протеин-дефицитная мальнутриция — голодание)».

По мнению группы врачей, «электролитный дисбаланс также является выражением дефицита питательных веществ». Они также отмечают, что после оценки экспертной группой 14 июля 2023 года у пациента уменьшилось количество лейкоцитов (лейкопения).

Однако в заключении подчеркивается, что «состояние пациента оценивается лечащими врачами как стабильное, удовлетворительное, средней степени тяжести (только в одной записи (31.05.2023 г.) указано, что состояние остается тяжелым)».

«Экспертная группа считает, что в целом сохраняется постепенная медленная динамика в сторону ухудшения, что, к сожалению, вполне логично в контексте нынешних выводов, сделанных группой», – говорится в заявлении омбудсмена.

Что касается управления состоянием здоровья Саакашвили в клинике, особых замечаний по этому поводу у группы врачей при народном защитнике нет.

Группа специалистов/экспертов была сформирована бывшим народным защитником Нино Ломджария в рамках ее полномочий для наблюдения за процессом управления состоянием здоровья бывшего президента. По сообщению Аппарата народного защитника, группа врачей продолжает следить за процессом лечения Саакашвили и будет периодически посещать пациента с интервалом в 2-4 месяца. Следующий визит запланирован на сентябрь, однако в случае острой необходимости визиты будут осуществляться и внепланово. Следует отметить, что группа не участвовала и не участвует в непосредственном процессе лечения больного.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)