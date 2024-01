Члены медконсилиума при народном защитнике оценивают состояние здоровья Саакашвили

25 января члены Медицинского консилиума при народном защитнике Грузии посетили бывшего президента Михаила Саакашвили в клинике «Вивамеди». В беседе с представителями СМИ один из членов консилиума сообщил, что состояние Саакашвили соматически улучшилось, хотя с неврологической точки зрения его состояние практически не изменилось.

Невролог Тенгиз Цуладзе в беседе с телекомпанией «Мтавари», в частности, заявил: «неврологическое состояние Саакашвили осталось прежним, но его физическое состояние улучшилось, а это значит, что он немного прибавил в весе. Он уже весит 77 килограммов, что немаловажно, поскольку его жизненные функции не находятся под угрозой, в чем большую роль сыграли сотрудники клиники «Вивамеди». Но что касается неврологического статуса, он остался примерно таким же, каким был. Похоже, первоначально полученные им повреждения довольно серьезны и биологическое состояние не улучшается очень быстро. И психологический статус тоже остается в том же состоянии и у него сохраняется тревожность, панические атаки, депрессивное настроение. Мы считаем пациента психологически неустойчивым. Его лечат, но, судя по всему, он является резистентным к этому лечению».

На вопрос о возможном переводе пациента в тюрьму невролог ответил, что мандат консилиума не предусматривает принятия подобных решений. По словам Цуладзе, предыдущие диагнозы Саакашвили остаются в силе, и решение о его выписке из клиники принимает лечащий врач или бригада врачей, которая в данном случае следит за состоянием здоровья пациента. Цуладзе выразил обеспокоенность по поводу психологической стабильности Саакашвили и отметил, что его перевод не рекомендуется.

Группа специалистов/экспертов была сформирована бывшим народным защитником Нино Ломджария в рамках своего мандата для наблюдения за процессом управления состоянием здоровья бывшего президента. По данным Аппарата народного защитника, группа врачей продолжает следить за процессом управления состоянием здоровья Саакашвили и периодически, с интервалом в 2-4 месяца, посещает пациента. Следует отметить, что группа не участвовала и не участвует в непосредственном процессе лечения пациента.

Примечание: полная оценка консилиума будет опубликована в ближайшие несколько дней, и материал будет соответствующим образом обновлен.

