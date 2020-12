Каха Каладзе и Мэрия Тбилиси подверглись резкой критике за снос «незаконных» домов

Мэрия Тбилиси и мэр столицы Каха Каладзе подверглись резкой критике за снос «незаконных» построек на принадлежащей государству земле в поселении «Африка» в пригороде Тбилиси 15 декабря.

Люди, которые утверждали, что строения принадлежали им, при поддержке гражданских активистов и оппозиционных политиков, выступили против процесса сноса строений. Несколько человек, в том числе одна беременная женщина, получили травмы. По сообщениям, по меньшей мере восемь человек были задержаны после физических стычек с полицией.

Неправительственные организации, гражданские активисты и оппозиционные политики подвергли критике правительство столицы за «негуманные» действия, в результате которых, по их словам, малообеспеченные люди лишились жилья в зимний период и во время пандемии.

Один из жительниц поселения, дом которой, по сообщениям, также был снесен, пригрозила покончить жизнь самоубийством. «Я больна… Я покончу жизнь самоубийством, не могу смотреть на бедствие моих четверых детей, мне негде ночевать», — сказала она.

По словам других жителей, 90% домов не зарегистрированы. Один из них отметил, что подал заявление в Мэрию на легализацию площади и ждет заключения комиссии.

По словам местных жителей, Созар Субари, мажоритарный депутат Грузинской мечты от Самгорского избирательного округа, в состав которого и входит поселение «Африка», во время избирательной кампании перед октябрьскими парламентскими выборами пообещал им помочь с легализацией собственности и сказал, что «пожил бы вместе с ними, чтобы решить их проблемы».

В ответ, говоря о предполагаемых обещаниях, Субари сказал, что пообещал местным жителям узаконить занятые ими площади только там, где это возможно, добавив, что он не мог давать обещания, которые выходили бы за рамки закона.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе ответил на критику на специальном брифинге, заявив, что муниципальная инспекция решила снести 12 «незаконных» построек только после нескольких предупреждений.

«Мы прекрасно понимаем, что в стране нет завидного социального фона, особенно в условиях пандемии, однако захват принадлежащих государству земель и воровство не может быть и не будут поощряться», — сказал мэр Тбилиси.

Каладзе также отметил, что люди, имевшие претензии на снесенные строения, владеют недвижимостью в регионах. «У нас есть разумные основания полагать, что мы имеем дело с мошеннической схемой, поддерживаемой определенными лицами, которые для получения экономических выгод подталкивают граждан к нарушению закона», — заявил он.

Каладзе опроверг утверждения оппозиции о том, что снесенные Мэрией постройки были завершены и что в них проживали люди, отметив, что ни одно из этих зданий не было достроено. По словам Каладзе, Мэрия реализует программу, которая будет выплачивать арендную плату за жилье бездомным гражданам.

Народный защитник Нино Ломджария также откликнулась на события в поселении «Африка», заявив, что отсутствие полноценного юридического определения бездомного лица в стране и отсутствие точной статистики по этим лицам является системной проблемой. По ее словам, проблема обеспечения бездомных лиц кровом также является проблемой.

По словам народного защитника, несмотря на то что здания и строения были построены без разрешения, недопустимо, чтобы процесс демонтажа проводился за счет нарушений прав человека. По ее словам, «проведение мероприятий по демонтажу в зимний период сопряжено с риском бесчеловечного и унижающего достоинство обращения. К этому добавляются угрозы, исходящие от пандемии». Ломджария также сказала, что местная власть должна оценить все риски и, при необходимости, предложить меры поддержки пострадавшим.

Вечером 15 декабря перед зданием Мэрии Тбилиси прошла отдельная акция протеста, на которой протестовали против сноса домов в поселении Африка. Активисты пообещали продолжить акции в последующие дни, чтобы поддержать тех, кто рискует потерять свои дома.

Снос домов в поселении Африка происходил на фоне жестких ограничений, введенных правительством в рамках борьбы с пандемией, что усугубило существующий экономический кризис. Правительство Грузии ввело временный мораторий на выселение людей из домов во время пандемии, хотя это правило не распространяется на самовольные постройки и их жителей.

Мэр Тбилиси поручил Муниципальной инспекции своевременно провести демонтаж строений на незаконно присвоенных земельных участках на заседании в Мэрии Тбилиси 25 ноября. Тогда Каладзе заявил, что в этом процессе Муниципальной инспекции Тбилиси поможет также и МВД, чтобы «положить конец этому безобразию» в столице.

