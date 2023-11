Совет Европы обсудил 28-й сводный доклад по конфликту в Грузии

29 ноября Комитет министров Совета Европы на уровне заместителей министров обсудил 28-й сводный доклад генерального секретаря Совета Европы о конфликте в Грузии. На встрече присутствовал заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.

Заместитель министра иностранных дел также встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович Бурич. «Генеральный секретарь подтвердила свою готовность предоставить государствам-членам Совета Европы информацию о ситуации с правами человека в регионах, пострадавших от конфликта, посредством сводного доклада о конфликте в Грузии», – говорится в заявлении Совета Европы.

В 28-м сводном докладе генерального секретаря описывается тяжелая ситуация с безопасностью, правами человека и гуманитарной ситуацией в оккупированных Россией регионах Грузии и вдоль линии оккупации с апреля по сентябрь 2023 года.

По сообщению МИД Грузии, следует отметить, что термин «линия оккупации» был упомянут в докладе впервые – таким образом Совет Европы «подчеркнул оккупацию регионов Грузии Россией». Согласно той же информации, на встрече заместителей министров генеральный секретарь «выразила сожаление в связи с убийством российскими оккупационными силами гражданина Грузии Тамаза Гинтури и подчеркнула важность немедленного исполнения правосудия в этом и предыдущих случаях».

По информации МИД Грузии, Лаша Дарсалия поблагодарил Совет Европы за принятие доклада и сохранение вопроса Грузии в повестке дня Совета Европы. Заместитель министра рассказал о нарушении Россией Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и усилении Россией эффективного контроля над территорией Грузии. Он подчеркнул приверженность правительства Грузии политике мирного урегулирования конфликта.

«Министерство иностранных дел Грузии приветствует 28-й сводный доклад генерального секретаря Совета Европы и подчеркивает важность сохранения этого вопроса в политической повестке дня Совета Европы», – заявили в министерстве, добавив, что в ходе обсуждения сводного доклада «поддерживающие заявления» сделали члены ЕС и около двадцати стран, не входящих в его состав, включая соседей Грузии – Армению, Азербайджан и Турцию.

Евросоюз опубликовал заявление по поводу сводного доклада, в котором подтвердил свою поддержку декларации саммита в Рейкьявике, «которая призывает Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства и вывести свои войска из Грузии, а также подтверждает непоколебимую поддержку государств-членов Совета Европы в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в пределах на международном уровне ее границ». В заявлении также говорится, что «ЕС осуждает тот факт, что Российская Федерация не предприняла никаких усилий ни для ответа на эти призывы, ни для выполнения предыдущих решений Комитета министров».

К заявлению ЕС присоединились Албания, Андорра, Грузия, Исландия, Лихтенштейн, Республика Молдова, Монако, Черногория, Северная Македония, Сан-Марино и Украина.

28-й сводный доклад о конфликте в Грузии

15 ноября был опубликован 28-й сводный доклад генерального секретаря Совета Европы о конфликте в Грузии, в котором говорится, что текущая ситуация с точки зрения защиты прав человека в пострадавших от конфликта регионах Грузии является неблагоприятной. Согласно документу, кризис, вызванный Covid-19, и агрессия России против Украины также повлияли на безопасность и гуманитарную ситуацию на местах.

Генеральный секретарь продолжает просить о поездках с целью установления фактов в оккупированные регионы Абхазии и Цхинвали для подготовки сводных докладов. В данном конкретном случае Секретариату не была предоставлена ​​такая возможность.

В докладе отмечается, что в течение отчетного периода односторонние ограничения на свободное передвижение людей и товаров продолжали влиять на права населения, пострадавшего от конфликта. Согласно сводному докладу, «сохранение и неурегулированность различных форм дискриминации в отношении этнических грузин – о чем свидетельствует тот факт, что более 4600 детей, пострадавших в результате конфликта, как сообщается, были лишены права на образование на родном грузинском языке – способствовали к растущему отчуждению и неопределённому ощущению будущего».

«В регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии – не достигнут никакой прогресс в обеспечении доступа к международным и региональным правозащитным механизмам, в том числе механизмам Совета Европы», – говорится в докладе.

В докладе Совета Европы также отмечается, что не было достигнуто никакого прогресса в расследовании гибели Гиги Отхозория, Давида Башарули и Арчила Татунашвили, а также Ираклия Кварацхелия и Инала Джабиева.

Со ссылкой на власти Грузии, в докладе отмечается, что в течение отчетного периода продолжались незаконные действия по «бордеризации», включая строительство заграждений и установку систем наблюдения.

Власти Грузии вновь выразили обеспокоенность состоянием памятников культурного, исторического и религиозного наследия, расположенных в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе.

Ситуация в Абхазии

В докладе говорится, что работа Гальского Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (IPRM) все еще приостановлена. Заседания МПРИ в отчетном периоде не проводились. Важность его обновления подчеркивали как международные акторы, так и власти Грузии. Горячая линия, работающая под эгидой Миссии наблюдателей ЕС, продолжает работать.

Делегация сообщает, что, несмотря на регулярные перемещения вдоль линии оккупации, проблемы остаются. Несмотря на то, что главный «пункт пересечения» на реке Ингури по показателям приближается к допандемическому уровню и составляет 2500 пересечений в день, задержки и проблемы с документами, особенно с «видом на жительство для иностранцев», ограничивают свободу передвижения местных жителей.

Вновь зафиксированы инциденты, связанные с незаконными задержаниями. Власти Грузии в очередной раз выразили серьезную обеспокоенность по поводу дела Ираклия Бебуа, который с декабря 2020 года находится в незаконном девятилетнем заключении. Также были отмечены незаконные аресты Кристине Такаландзе и Асмат Тавадзе в 2022 году. Грузия настаивает на их немедленном освобождении на различных международных площадках.

В докладе также говорится о постоянной дискриминации грузинского языка в оккупированной Абхазии, где строго ограничено преподавание на родном грузинском языке, что осуждает центральная власть Грузии.

В отчетный период на подконтрольной Тбилиси территории была доступна экстренная медицинская эвакуация, в том числе с помощью горячей линии Миссии наблюдателей ЕС.

Ситуация в Цхинвальском регионе

Что касается Цхинвальского региона, в докладе говорится, что ситуация вдоль линии оккупации была относительно стабильной, в том числе в годовщину российско-грузинской войны в августе 2008 года. Несмотря на эту стабильность, инциденты, связанные с безопасностью, все еще имели место, в частности, аресты. Власти Грузии проинформировали делегацию о попытке задержания двух местных жителей в районе села Чвриниси, в ходе которой российские пограничники открыли огонь. В докладе Совета Европы говорится, что горячая линия Миссии наблюдателей ЕС сыграла решающую роль в ослаблении напряженности и содействии обмену информацией.

Несмотря на то, что в отчетный период нападений на участке административной границы Чорчана-Цнелиси не было, ситуация оставалась неразрешенной и способствовала нарастанию напряженности. Встречи МПРИ продолжились в Эргнети. Беспокойство вызвал т.н. процесс «бордеризации», оказывающий негативное влияние на свободное передвижение и жизнь местного населения. За отчетный период правительство Грузии проинформировало делегацию о 25 случаях незаконной «бордеризации» в нескольких местах. Эта деятельность включала установку наблюдательных постов, а также новых заграждений и т.н. «пограничных знаков».

Согласно докладу, свобода передвижения через линию оккупации остается ограниченной, хотя временное открытие «пунктов пересечения» в течение последних 10 дней каждого месяца остается в силе.

Грузинские власти проинформировали делегацию, что «разрешения», необходимые этнически грузинскому населению в Ахалгори для пересечения «пунктов пересечения», по-прежнему вызывают беспокойство, поскольку это создает дополнительные препятствия для свободы передвижения.

В докладе отмечается, что за отчетный период во всех семи школах Ахалгорского района не наблюдалось прогресса в получении образования на грузинском языке. По-прежнему существуют опасения по поводу ограничения доступа к образованию на родном языке.

В течение отчетного периода не было достигнуто никакого прогресса в области добровольного, безопасного, достойного и беспрепятственного возвращения вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев на основе признанных на международном уровне принципов.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)