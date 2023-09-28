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Источник: Парламент Грузии
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Шалва Папуашвили встретился с генеральным секретарем Совета Европы

Civil.ge Send an email 28/09/2023 - 17:53
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Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 28 сентября встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович Бурич.

По сообщению Парламента Грузии, генеральный секретарь Бурич отметила непоколебимую поддержку Советом Европы территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также выразила готовность продолжению работы механизмов укрепления доверия.

Стороны обсудили сотрудничество Грузии и Совета Европы и дальнейшие шаги в этом направлении. Глава Парламента Грузии проинформировал Марию Пейчинович Бурич о выполнении рекомендаций Евросоюза.

В этом контексте было подчеркнуто партнерство между Парламентом Грузии и Венецианской комиссией, а также важность положительного решения Евросоюза. Встреча состоялась в рамках Европейской конференции спикеров парламентов государств-членов Совета Европы.

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Civil.ge Send an email 28/09/2023 - 17:53
7 Less than a minute

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