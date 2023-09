Шалва Папуашвили встретился с генеральным секретарем Совета Европы

Less than a minute

7 Less than a minute

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 28 сентября встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович Бурич.

По сообщению Парламента Грузии, генеральный секретарь Бурич отметила непоколебимую поддержку Советом Европы территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также выразила готовность продолжению работы механизмов укрепления доверия.

Стороны обсудили сотрудничество Грузии и Совета Европы и дальнейшие шаги в этом направлении. Глава Парламента Грузии проинформировал Марию Пейчинович Бурич о выполнении рекомендаций Евросоюза.

В этом контексте было подчеркнуто партнерство между Парламентом Грузии и Венецианской комиссией, а также важность положительного решения Евросоюза. Встреча состоялась в рамках Европейской конференции спикеров парламентов государств-членов Совета Европы.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)