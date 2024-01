СовЛаб: Правительство ограничивает доступ к советским архивам

«Лаборатория исследования советского прошлого» (СовЛаб), которая изучает советское прошлое Грузии, провела 17 января пресс-конференцию, на которой было отмечено, что исследователям стало очень сложно работать с архивными документами советского периода, а в некоторых случаях это было невозможным. По данным СовЛаб, постепенное ограничение правящей партией доступа к советским архивам сильно затруднило научное изучение прошлого, что способствовало успешной инструментализации недавней истории российской дезинформационной машиной.

На пресс-конференции председатель правления «СовЛаб» Ираклий Хвадагиани выразил обеспокоенность тем, что ситуация за последние годы не улучшилась, а, наоборот, ухудшилась.

Хвадагиани подчеркнул ограничения, налагаемые существующей правовой базой на возможности проведения исследований, и отметил, что неформальная тактика, используемая властями, еще больше мешает исследователям. Примером этого является отказ правительства раскрыть имена сотрудников КГБ 1970-х и 1980-х годов. Хвадагиани пояснил, что тем самым власть пытается защитить власть советского периода, которую нынешняя власть считает своими предками.

Архивы под неофициальным контролем СГБ

Георгий Канделаки заявил, что на самом деле Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) неформально решает, должны ли исследователи иметь доступ к определенной информации. По его словам, зафиксирован ряд случаев, когда исследователям отказывали в доступе по указанию СГБ. По заявлению «СовЛаб», у СГБ нет юридических полномочий контролировать доступ к архивам.

Канделаки отметил, что Служба государственной безопасности независимой Грузии, естественно, должна быть заинтересована в раскрытии преступлений советского тоталитарного режима; Однако, по его словам, замечается против этого. По его мнению, российская машина информационной войны пользуется ограниченной осведомленностью грузинского общества о советском прошлом. Отсутствие исчерпывающей информации, в свою очередь, создает благодатную почву для искажения исторических нарративов и манипулирования общественным мнением.

Говоря по этому же вопросу, Ираклий Хвадагиани вспомнил случай с иконой святой Матроны Московской в ​​соборе Самеба (Святой Троицы) вТбилиси, на которой изображен Иосиф Сталин, получающий благословение от Матроны.

Архивы МВД закрыты для исследователей

По словам Хвадагиани, архив Академии МВД уже несколько месяцев закрыт для исследователей, и причина тому – «реорганизация». В этом учреждении официально расположены архивы Комитета государственной безопасности (КГБ), МВД и ЦК Коммунистической партии Советской Социалистической Республики Грузия.

Хвадагиани опасается, что закрытие архивов МВД может продлиться надолго, либо же их могут открыть для исследования по еще более сложным условиям. По его словам, в этой сложной ситуации для исследователей, когда они не имеют доступа к важным архивным материалам, не предлагаются даже цифровые услуги в качестве компенсации. Хвадагиани подчеркнул, что оцифровка советских документов в целом остается актуальной проблемой.

По заявлению «СовЛаба», архивные администрации намеренно ограничивают доступ к каталогам, объясняя это различными техническими проблемами. Например, у архива КГБ нет сайта, а сайт Национального архива очень ограничен.

Запрет на фотографирование документов

Еще одним препятствием «СовЛаб» называет запрет на фотографирование архивных документов. Вместо этого исследователи могут попросить архивы сделать фотокопии документов, что, по словам Канделаки, требует значительных финансовых ресурсов, поскольку стоимость высокая, а для проведения исследования исследователям обычно нужны тысячи фотокопий.

Кроме того, представители «СовЛаба» выделили случаи, когда конкретные документы намеренно скрываются, что создает искусственные барьеры для доступа к ним.

Злоупотребление Законом о защите персональных данных

Представители «СовЛаба» выразили обеспокоенность по поводу предполагаемого злоупотребления Министерством юстиции Грузии Законом о защите персональных данных. По их словам, под предлогом защиты персональных данных, его используют для сокрытия важной информации о физических лицах.

По заявлению СовЛаба, такая практика имеет серьезные последствия, поскольку жестко ограничивает жизненно важную информацию, охватывающую практически весь период с 1949 года по сегодняшний день. В организации заявляют, что это ограничение существенно затрудняет возможности исследователей изучать исторические данные.

Тяжелые условия труда

Как заявляет «СовЛаб», исследователям приходится сталкиваться с тяжелыми условиями и длинными очередями в читальных залах, которые не позволяют им полноценно работать. Например, в архиве МВД читальный зал расположен рядом со стрелковым залом, поэтому во время работы исследователям приходится слушать звуки стрельбы.

Рекомендации

«СовЛаб» разработал для властей Грузии следующие рекомендации:

Исследователям должно быть разрешено фотографировать архивные документы собственными устройствами;

Фотокопирование должно производиться бесплатно в соответствии с международной практикой;

Власти должны прекратить неверно интерпретировать Закон о защите персональных данных;

Служба государственной безопасности Грузии должна прекратить вмешиваться в работу архивов;

Правительство должно опубликовать каталоги;

Читальные залы должны быть созданы в соответствующих местах.

