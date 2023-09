В кинохранилище Национального архива в Тбилиси произошел пожар

Вечером 8 сентября вспыхнул пожар в одном из зданий Национального архива Грузии, где хранились оригиналы грузинских фильмов и аудиоматериалы, часть из которых датируется концом XIX века.

Согласно пресс-релизу Национального архива Грузии, в здании хранились пленки на нитросодержащей основе. Копии всех фильмов хранятся в Киноархиве. Пожар удалось локализовать, и он не распространился на другие здания Национального архива. В результате пожара никто не пострадал.

Неизвестно, все ли пленки сгорели в пожаре. Национальный архив и Министерство культуры пока не обнародовали информацию об ущербе.

Огонь не распространился на главный архив и другие близлежащие здания. Информация о причине пожара и о том, было ли начато расследование, пока не разглашается.

Инцидент вызвал резкую критику в СМИ и профессиональных кругах за халатность Национального архива, поскольку, по их словам, здесь нет условий для надлежащей безопасности и материально-технических условий, а все архивные материалы хранятся в очень старых зданиях.

