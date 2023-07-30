Фоторепортаж: В Тбилиси почтили память жертв советского террора

Гражданские активисты и историки под руководством «Лаборатории исследования советского прошлого» 30 июля собрались у бывшего здания т.н. «ЧК» и почтили память жертв советского политического террора.

В 1937 году, именно в этот день, был создан внесудебный орган — так называемая «тройка», после чего политические репрессии приобрели новый размах. Советские репрессии стоили жизни сотням тысяч граждан, в том числе тысячам грузин.

Сегодняшнее мероприятие, в частности, было посвящено тем писателям, которые вместе с представителями других областей подвергались жестоким преследованиям и притеснениям со стороны советской власти; Многие из них были убиты, а некоторые сосланы в советские трудовые лагеря. Активисты символически зачитали имена грузинских писателей, ставших жертвами советского террора 1920–1930-х годов.

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