SJC: происходящие в Абхазии события требуют систематического пересмотра политики со стороны Грузии

Центр социальной справедливости (SJC) 28 декабря опубликовал заявление по поводу передачи т.н. госдачи в Бичвинта (Пицунда) России, в котором призывает власти Грузии к системному пересмотру политики в отношении оккупированного региона.

27 декабря «парламент» оккупированной Абхазии одобрил соглашение о передаче России т.н. госдачи в Бичвинта в аренду сроком на 49 лет (общая площадь комплекса составляет 4000 кв.м). Позже, в тот же день, ратифицированный документ подписал лидер оккупированного региона Аслан Бжания. За решением последовали акции протеста местных оппонентов.

Центр социальной справедливости заявил, что этим действием Российская Федерация руками действующей де-факто власти Абхазии продолжает начатые много лет назад процессы аннексии, которые «ставят целью консолидацию политического, экономического и военного контроля над территорией Абхазии, присвоение местных ресурсов и стратегических объектов, а также подрыв демократических процессов на месте». По заявлению организации, после т.н. госдачи в Бичвинта Россия продолжит «практику освоения природных ресурсов и недвижимости в Абхазии, и в будущем эта политика будет затронет также строительства тысяч квартир и предоставления прав собственности на недвижимость гражданам России».

В Центре социальной справедливости отмечают, что соглашение о передаче т.н. госдачи было подписано в январе 2022 года между де-факто властями Абхазии и РФ «без общественных консультаций и демократических процессов». По заявлению организации, общество Абхазии узнало об этом только в июле 2022 года, когда де-факто парламент начал необходимые процедуры для ратификации соглашения. За этим решением последовало начало движения против указанного соглашения в Абхазии.

«В течение многих лет в этом процессе абхазское общество демонстрирует стойкость и ресурс сопротивления по защите автономии в контроле над ресурсами и недопущению дальнейшего присвоения Россией природных ресурсов, недвижимости и стратегических объектов», – говорится в заявлении, – «По мнению абхазского общества, упомянутые процессы будут иметь не только серьезные политические, но и негативные демографические, социальные и экологические последствия для их существования и будущего».

В организации утверждают, что обеспокоенность абхазского общества и грузинского общества совпадают, а недовольство абхазского общества попытками России по аннексии растет. Учитывая эту реальность, «к сожалению, власти Грузии не имеют четкой ответной политики, которая, с одной стороны, усилила бы интерес и внимание международного сообщества к происходящим процессам в регионе Абхазия, а с другой стороны, предложила абхазскому обществу новые мирные альтернативы, которые отвечали бы их чаяниям в связи с безопасностью, будущим и демократическим развитием». В заявлении также говорится, что власти должны были принять новую, смелую мирную политику именно в этой переходной реальности, которая отвечала бы общим интересам мира, защиты человеческой безопасности и развития, а также обеспокоенности, страхам и недовольству людей, живущих в Абхазии. «Тем более, когда Грузии будет предоставлен статус кандидата на членство в ЕС, и процесс европейской интеграции может оказать фундаментальное влияние на процесс трансформации конфликта», – говорят в организации.

«К сожалению, по этим вопросам национального значения государство не имеет сформированного демократического процесса, который в результате консультаций с международными акторами, политическими партиями и общественными организациями создал бы предпосылки для переосмысления существующей политики, генерации новых видений и возможностей, достижения внутренних общественно-политических соглашений», – говорится в заявлении. Организация призывает власть Грузии предпринять следующие шаги:

представить Парламенту и общественности политическое видение того, как она намерена использовать международные политические, дипломатические и правовые механизмы в ответ на продолжающуюся политику России по присвоению природных ресурсов, стратегических объектов и недвижимости в Абхазии;

в результате активных консультаций с международными партнерами, гражданскими организациями, ВПЛ и политическими партиями разработать новую политику мира, направленную на трансформацию конфликтов, которая станет ответом на страхи и недовольство абхазского общества и которая в процессе европейской интеграции, среди прочего, предложит им новые возможности и перспективы;

создать инклюзивный рабочий и политический процесс по теме деоккупации, а также отношений с Россией, который способствовал бы выработке новых политических взглядов и подходов, повышению подотчетности государственной политики и достижению соглашений с участием международных организаций, политических и общественных группы, в том числе ВПЛ.

