Передача России госдачи в Бичвинта вызвала отклики в Тбилиси

27 декабря на внеочередном заседании, состоявшемся в 6 часов утра, раньше объявленных ранее даты и времени, де-факто парламент оккупированной Абхазии утвердил соглашение о передаче России госдачи в Бичвинта (Пицунда) в аренду на 49 лет (общая площадь комплекса 4000 кв/м). Абхазская оппозиция протестует против этого решения с 26 декабря.

«Civil Georgia» предлагает реакции представителей властей и оппозиции Грузии на данную тему.

Президент

Президент Грузии Саломе Зурабишвили «строго» осудила «очередной захват грузинских земель русскими и политику ползучей аннексии. Сильная реакция народа, которую мы видим вокруг передачи госдачи в Бичвинта, является прямым результатом оккупации». Президент призвала международное сообщество к «решительному и срочному ответу».

Strongly condemn another land grab by Russians in Georgian territories & their creeping annexation policies. The strong popular reaction we see around the #Bichvinta transfer is a direct result of continued occupation



I call on the Int. community for a strong and urgent reaction — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 27, 2023

Министерство иностранных дел

В МИД Грузии заявили, что ратификация т.н. парламентом оккупационного режима Абхазии т.н. соглашения о передаче Российской Федерации госдачи в Бичвинта представляет собой «очередное незаконное действие и продолжение российской политики оккупации неделимых регионов Грузии, что грубо нарушает фундаментальные принципы международного права».

По информации МИД Грузии, с международно-правовой точки зрения любое соглашение подобного типа не имеет юридической силы и недействительно. «Соответственно, в условиях оккупации Абхазского региона т.н. соглашение не может иметь никаких правовых последствий».

МИД Грузии призывает международное сообщество «должным образом оценить очередной незаконный шаг Российской Федерации, направленный на посягательство на суверенитет и территориальную целостность Грузии».

Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии и выполнять свои международные обязательства, в том числе Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенное при посредничестве Европейского Союза.

Парламентское большинство

Николоз Самхарадзе, председатель Комитета парламента по внешним отношениям: «Вчера поздно ночью де-факто парламент Абхазии ратифицировал передачу территории Бичвинта России. Мы решительно осуждаем это незаконное действие и объявляем недействительными все правовые действия, предпринятые во время оккупации. Это будет исправлено после того, как Грузия восстановит свою юрисдикцию над Абхазией».

Abkhaz de-facto parliament ratified late at night transfer of territory of Bichvinta to RF. We strongly condemn this illegal act and declare all legal actions carried out during occupation null and void. This will be remedied once 🇬🇪 restores its jurisdiction over Abkhazia. — Nikoloz Samkharadze (@Samkharadze79) December 27, 2023

Народный защитник

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани назвал решение т.н. парламента оккупированного региона «тревожным», которое, по его словам, представляет собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Он также заявил, что распоряжение государственным недвижимым имуществом в Автономной Республике Абхазия должно осуществляться только в порядке, установленном законодательством Грузии, как это определено в Законе Грузии «О государственной собственности».

Оппозиция

Георгий Гахария, «За Грузию»: «На фоне антипрагматической политики молчания «Грузинской мечты» Россия сделала еще один шаг к аннексии оккупированной Абхазии. Оккупационный режим Сухуми выполнил приказ государства-оккупанта и передал инфраструктуру Бичвинта России вопреки воле грузинского и абхазского народа. Такие «решения» не имеют юридической силы. Вместе с нашими абхазскими соотечественниками мы вернем свою Родину».

Russia took another step towards #annexation of #occupied #Abkhazia against the background of Georgian Dream’s policy of anti-pragmatic silence. The #Sukhumi occupational regime accommodated the request of the #occupant country & gave Russia the #Bichvinta resort totally… — Giorgi Gakharia (@GakhariaGiorgi) December 27, 2023

Теона Акубардия, политическое объединение «Группа реформ», депутат Парламента: «Сегодня в 6 часов утра была оформлена фактическая аннексия Бичвинта, и это была та дань, которую Владимир Путин потребовал от абхазского общества. Конечно, это будет не последний состоявшийся факт фактической аннексии… В этой данности мы видим, насколько неадекватны позиции и отношение властей Грузии, правительства к ​​национальным интересам территориальной целостности и суверенитета».

Саба Буадзе, «Лело за Грузию»: «То, что произошло в связи с Бичвинта, это большая трагедия, когда историческая территория нашей страны была напрямую передана России, и это очередное признание того, что других интересов у России нет. Они даже не считаются с собственным марионеточным режимом… История сложилась так, что мы не помним даже ни одного заявления нашей власти по поводу передачи дач в Бичвинта, мы не помним хотя бы формального протеста».

Материал будет обновляться…

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