Абхазы обеспокоены «потерей территории» из-за передачи коттеджей Бичвинти

Противники ратифицированного вчера соглашения о передаче России государственной резиденции (т.н. госдачи) в Бичвинта (Пицунда) в оккупированной Абхазии продолжили акцию протеста и одновременно опубликовали заявление, в котором подчеркивается, что результатом согласия на передачу «стала потеря юрисдикции над частью территории Республики Абхазия».

В заявлении говорится, что «депутаты» оккупированного региона «не предоставили общественности информацию о новых координатах, согласованных с Российской Федерацией.По ранее установленным координатам эта территория составляет 343 гектара, из которых 180 гектаров это акватория моря, 155 гектаров – территория Пицунда-Мюссерского заповедника, 8 гектаров жилые кварталы г. Пицунда. Таким образом, часть территории Абхазии была отчуждена, и в результате граждане Абхазии потеряли доступ к части водных границ страны, уникальному реликтовому заповеднику, одной из самых ценных природных территорий в Абхазии, и к единственной морской бухте с глубиной, удобной для захода кораблей и отличными навигационными условиями».

В заявлении также отмечается, что «депутаты» показали «абсолютный правовой беспредел», созвав внеочередную сессию законодательного органа таким образом, что протестующим даже не объяснили необходимость передачи территории, проигнорировали общественное мнение, заключения и рекомендации экспертов и «предпочли поддержать антиконституционное и антинародное соглашение. В результате мы имеем беспрецедентный случай потери территории не в военное, а в мирное время».

В заявлении говорится, что «допустили вопиющие нарушения, среди которых: неоднократный экстренный перенос сессии; нарушение режима заседаний Парламента РА, без обоснованных и объявленных избирателям причин…; нарушения принципа открытости заседаний Парламента РА…; отсутствие решения о проведении закрытого заседания».

В письме также подчеркивается, что сомнительные процедуры ратификации из-за отсутствия аккредитованных СМИ в де-факто парламенте указывают на дальнейшие нарушения закона. Ратификация соглашения сопровождалась принятием дополнительных положений. Одно из таких положений предусматривает, что в случае противоречия между ратифицированными договорами и де-факто законами Абхазии преимущественную силу имеют последние. Оно также допускает прекращение действия договоров, если они подрывают «суверенитет» оккупированного региона, угрожают безопасности или общественному порядку. Однако ни механизмы правоприменения, ни конкретные пути решения проблемы не определены.

Противники соглашения указывают на то, что т.н. «парламент» не запросил проверки конституционности соглашения до его вступления в силу. Несмотря на то, что т.н. Конституционный суд 3 августа 2022 года вернул запрос о проверке соответствия конституции и предложил возможность подать его повторно, «парламент» этой возможностью не воспользовался. «Таким образом, создан прецедент ратификации международного договора, который не соответствует Конституции РА. Мы считаем эти поправки пустой декларацией, если не будут определены соответствующие органы и заявители», – отмечается в заявлении.

В заявлении также говорится: «мы считаем, что ночь с 26 на 27 декабря стала ночью сдачи суверенитета Республики Абхазия, за что депутаты Парламента РА должны нести ответственность по ст. 273.1 Уголовного кодекса РА (Нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Республики Абхазия)».

Заявление завершается требованием создать «реальный механизм защиты суверенитета Республики Абхазия» путем инициирования изменений в ее «конституции» и «законодательстве».

