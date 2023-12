После завершения кампании «Наш голос Европе» президент Зурабишвили передала подписи послу ЕС

Перед принятием Европейским советом важного решения о статусе кандидата в члены для Грузии, 13 декабря, президент Саломе Зурабишвили передала подписи, собранные в рамках инициированной ею кампании «Наш голос Европе», послу ЕС в Грузии Павлу Херчински.

На последней встрече в рамках вышеуказанной кампании Зурабишвили пригласила во дворец Орбелиани как действующих, так и бывших высокопоставленных чиновников Грузии (премьер-министров, министров иностранных дел и т.д.), а также представителей оппозиции и иностранных дипломатов. На встречу проевропейской кампании были также приглашены члены «Грузинской мечты», но они отказались от ее посещения.

На последней встрече выступили президент Грузии Саломе Зурабишвили, посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински и посол Польши в Грузии Мариуш Машкевич.

Кампания, инициированная президентом, стартовала 8 ноября, после того как Еврокомиссия дала положительную рекомендацию о предоставлении Грузии статуса кандидата. В рамках кампании представители различных сфер грузинского общества подписали петицию и призвали европейских лидеров предоставить Грузии статус кандидата. На каждой встрече Зурабишвили выступала с речью и подчеркивала важность европейского будущего для Грузии.

15 ноября к акции присоединилось местное население Цнори и «Кафе Знаний»;

16 ноября президент приняла во дворце Орбелиани представителей сферы культуры, которые присоединились к кампании по сбору подписей;

22 ноября во дворце Орбелиани состоялась очередная встреча, где президент принимала представителей молодежных организаций и студентов;

25 ноября во время своего визита в город Гори Зурабишвили выступила с речью, в которой еще раз подчеркнула важность кампании по сбору подписей;

26 ноября во дворце Орбелиани прошла очередная встреча, на этот раз с представителями всех грузинских СМИ;

27 ноября во дворце Орбелянов состоялась встреча с представителями научной и академической общественности;

28 ноября в Кварели президент Зурабишвили вместе с послом США, послами стран-членов ЕС и представителями НАТО присутствовала на торжественном мероприятии, посвященном 4-й годовщине создания местной неправительственной организации «Кварельский Евроклуб». В тот же день Зурабишвили провела еще одну встречу в городе Телави, на которой обратилась к 15 местным неправительственным организациям и молодежи. Они также присоединились к кампании;

29 ноября Зурабишвили провела очередную встречу в городе Цнори, где посетила «Кафе Знаний», встретилась и обратилась к молодым людям и местным жителям, подписавшим петицию. В тот же день Зурабишвили прибыла в село Мелаани; Она посетила местный центр неформального образования «Мело» и встретилась с молодыми людьми, которые выразили свою поддержку европейскому будущему.

30 ноября Зурабишвили встретилась во дворце Орбелиани с представителями малого и среднего бизнеса;

3 декабря президент принимала во дворце Орбелиани лиц с ограниченными возможностями;

4 декабря президент приняла представителей сферы здравоохранения;

5 декабря, в Международный день волонтерства, Зурабишвили принимала волонтеров во дворце Орбелиани;

6 декабря президент принимала юных спортсменов во дворце Орбелиани;

10 декабря Зурабишвили провела очередную онлайн-встречу с представителями грузинской диаспоры в странах ЕС.

13 декабря во дворце Орбелиани состоялась последняя встреча с действующими и бывшими официальными лицами, оппозиционными политиками и представителями дипломатического корпуса Грузии.

