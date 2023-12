Госуниверситеты избегают кампании в поддержку ЕС, инициированной президентом

В ходе кампании по сбору подписей «Наш голос Европе» президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая регулярно проводит встречи с различными общественными деятелями, несколько грузинских государственных университетов отказали в прочтении лекции об интеграции с Евросоюзом и в использовании своих помещений для сбора подписей.

Кампания «Наш голос Европе» призывает европейских лидеров предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС в декабре. Кампания была запущена президентом Грузии Саломе Зурабишвили 8 ноября после положительной рекомендации Европейской комиссии о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата в члены ЕС.

Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили

27 октября Администрация президента обратилась с письмом к Тбилисскому государственному университету им. Иване Джавахишвили и попросила выделить место для публичной лекции президента Саломе Зурабишвили 3 ноября. В письме, которое предоставила Администрация президента «Civil Georgia», говорится, что президент «расскажет о жизненной важности европейского выбора Грузии и больших будущих возможностях, которые открывает успех процесса европейской интеграции страны».

По заявлению Администрации президента, официального ответа от ТГУ он не последовало, однако неофициально объяснили, что из-за неисправности системы кондиционирования найти место для проведения лекции не удалось. Университет не предложил другую дату проведения лекции.

30 ноября президент выразила опасение по поводу того факта, что «существует некоторое безразличие к этому огромному национальному консенсусу».

Президент также заявила, что ректор ТГУ не позволяет студентам «расставить столы и подписать это очень простое заявление — если вы читали это заявление, нет ничего проще и неполитичнее этого, а ректор отказывается, будто внутри (здания университета) нельзя проводить якобы какое-то политическое мероприятие».

После отказа ректора у входа в университет был установлен стол для сбора подписей. На вопрос, создает ли власть препятствия ее кампании, Зурабишвили ответила журналистам, что «никто не может помешать народной кампании… никто не может остановить волю народа».

Ректор Тбилисского государственного университета Джаба Самушия заявил «Интерпрессньюс», что в университет не поступало никакого официального письма из Администрации президента с просьбой выделить место для кампании по сбору подписей. «Я хочу сказать, что если это было продолжением инициативы президента, которую она реализует во дворце Орбелиани, тогда ведь это правило, что Администрации президента должна отправить в университет, имеющий автономию, хотя бы одну бумажку», — сказал Самушия.

Кутаисский государственный университет им. Акакия Церетели

По сообщениям, Кутаисский государственный университет также отказал президенту в проведении публичной лекции по вопросам интеграции в ЕС.

В беседе с журналистами преподаватель Кутаисского государственного университета Шалва Киртадзе сказал: «в этот период в государственном университете Акакия Церетели экзаменационный период, лекций нет, студенты не посещают, и эти дети приходят только на экзамены, а потом идут домой учиться, и поэтому это нежелательный период для проведения такого мероприятия». Ректор пояснил, что аналогичная позиция вуза будет и в случае с другим официальным лицом, в том числе премьер-министром, если он обратится с просьбой организовать мероприятие в период экзаменов.

Зугдидский государственный университет имени Шота Месхия

По сообщениям местных СМИ, Зугдидский государственный университет имени Шота Месхия отказал президенту в проведении публичной лекции. По этому вопросу основатель студенческого движения «За свободу» Нико Манагадзе сообщил телеканалу «Мтавари архи», что наряду с ТГУ и Кутаисским государственным университетом Саломе Зурабишвили также получила отказ и от Зугдидского государственного университета.

