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Источник: страницы Шалвы Папуашвили в Твиттере
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Председатель Парламента Грузии встретился с президентом Азербайджана

Civil.ge Send an email 11/12/2023 - 16:32
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Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках официального визита грузинской делегации в Баку 11 декабря. По информации Парламента Грузии, президент Алиев и спикер Папуашвили положительно оценили тесные дружеские и партнерские отношения между двумя странами и народами.

Стороны обсудили реализуемые и планируемые проекты и мероприятия в сферах транспорта, энергетики, культуры, межличностных отношений. Они также обсудили обстановку безопасности в регионе, процессы, связанные с Карабахом, и возможности долгосрочного мира.

«Сегодня значение Кавказа возрастает не только на региональном уровне, но и на международном уровне, во многом благодаря успешному партнерству между Грузией и Азербайджаном. Это партнерство основано на нашем общем понимании необходимости долгосрочного регионального мира и стабильности. Мы подробно обсудили региональные конфликты и события, связанные с безопасностью… Я рассчитываю на еще большее партнерство и желаю президенту Алиеву и нашим азербайджанским братьям и сестрам мира, безопасности и процветания», – написал спикер Парламента Грузии в Twitter.

Парламентская делегация Грузии во главе с председателем Шалвой Папуашвили отправилась 10 декабря в Баку по приглашению председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой. В состав парламентской делегации входят вице-спикер Парламента Арчил Талаквадзе, заместитель председателя фракции «Грузинская мечта» Грета Цицава, члены парламентского большинства: Савалан Мирзоев, Заур Даргалы и член фракции «Единое национальное движение» – Объединенная оппозиция «Сила в единстве» Рамаз Николаишвили.

«Мы рассчитываем на плодотворные встречи с руководством Азербайджана с целью дальнейшего укрепления дружественных связей между двумя странами», – написал Папуашвили в Twitter.

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Civil.ge Send an email 11/12/2023 - 16:32
5 1 minute read

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