Председатель Парламента Грузии встретился с президентом Азербайджана

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках официального визита грузинской делегации в Баку 11 декабря. По информации Парламента Грузии, президент Алиев и спикер Папуашвили положительно оценили тесные дружеские и партнерские отношения между двумя странами и народами.

Стороны обсудили реализуемые и планируемые проекты и мероприятия в сферах транспорта, энергетики, культуры, межличностных отношений. Они также обсудили обстановку безопасности в регионе, процессы, связанные с Карабахом, и возможности долгосрочного мира.

«Сегодня значение Кавказа возрастает не только на региональном уровне, но и на международном уровне, во многом благодаря успешному партнерству между Грузией и Азербайджаном. Это партнерство основано на нашем общем понимании необходимости долгосрочного регионального мира и стабильности. Мы подробно обсудили региональные конфликты и события, связанные с безопасностью… Я рассчитываю на еще большее партнерство и желаю президенту Алиеву и нашим азербайджанским братьям и сестрам мира, безопасности и процветания», – написал спикер Парламента Грузии в Twitter.

I met with great friend of our nation President Aliyev @presidentaz in the frameworks of my official visit to Baku today.



Our conversation touched on all vital and promising aspects of Georgian-Azerbaijani cooperation, which makes us indispensable strategic partners for… pic.twitter.com/Ck0BJEMXY8 — Shalva Papuashvili 🇬🇪 (@shpapuashvili) December 11, 2023

Парламентская делегация Грузии во главе с председателем Шалвой Папуашвили отправилась 10 декабря в Баку по приглашению председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой. В состав парламентской делегации входят вице-спикер Парламента Арчил Талаквадзе, заместитель председателя фракции «Грузинская мечта» Грета Цицава, члены парламентского большинства: Савалан Мирзоев, Заур Даргалы и член фракции «Единое национальное движение» – Объединенная оппозиция «Сила в единстве» Рамаз Николаишвили.

«Мы рассчитываем на плодотворные встречи с руководством Азербайджана с целью дальнейшего укрепления дружественных связей между двумя странами», – написал Папуашвили в Twitter.

Glad to be back in Baku, the diamond of the Caspian, on an official visit. Looking forward to fruitful meetings with Azerbaijan’s leadership for further reinforcing the friendship bonds between two nations. pic.twitter.com/h45ZS34ibm — Shalva Papuashvili 🇬🇪 (@shpapuashvili) December 10, 2023

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