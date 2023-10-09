Президент Азербайджана посетил Грузию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 октября прибыл Грузию и провел встречу с глазу на глаз с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, после чего стороны провели совместную пресс-конференцию.

По распространенным сообщениям, президенту Саломе Зурабишвили по-прежнему не была проинформирована о визите своего азербайджанского коллеги. На вопрос, был ли президент Грузии проинформирован о визите Ильхама Алиева, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили ответил: «президент прибыл в Грузию, провел рабочую встречу с премьер-министром Грузии, такая ситуация сегодня».

Встреча с глазу на глаз

В ходе встречи Ираклий Гарибашвили и Ильхам Алиев обсудили вопросы стратегического сотрудничества между двумя странами. По информации Администрации премьер-министра Грузии, среди обсуждавшихся вопросов было существующее сотрудничество между странами в вопросах энергетики, транспорта и логистики.

Премьер-министр отметил, что Азербайджан является одним из основных торговых партнеров Грузии. Стороны рассмотрели перспективы развития «Среднего коридора». Было отмечено, что Азербайджан и Грузия приступили к масштабным работам в этом направлении, в Грузии активно реализуется проект модернизации железной дороги, который завершится к концу 2024 года, а пропускная способность железной дороги будет увеличена вдвое.

По той же информации, в ближайшее время начнется строительство масштабного порта Анаклия, его пропускная способность составит 100 млн тонн. Наряду с этим в ближайшее время завершится строительство скоростной автомагистрали Восток-Запад. Грузия активно сотрудничает с Азербайджаном во всех проектах. Глава правительства особо выделил исторический и стратегически важный проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, который «также успешно реализуется и будет завершен через несколько месяцев».

Ираклий Гарибашвили и Ильхам Алиев также обсудили обстановку безопасности и проблемы в регионе и мире. Гарибашвили поблагодарил Алиева за его непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и подтвердил свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Он выразил надежду, что вскоре с Республикой Армения будет подписано мирное соглашение, которое «будет способствовать долгосрочному миру на Южном Кавказе и принесет процветание всем трем странам региона». Ираклий Гарибашвили отметил, что «Грузия всегда готова внести свой вклад в продвижение долгосрочного мира и стабильности в регионе».

Совместные заявления

В ходе совместной пресс-конференции премьер-министр Грузии заявил, что «Азербайджан является стратегическим партнером Грузии, выдающимся дружественным государством, с которым нас связывает многовековое добрососедское братство и дружба».

Гарибашвили выразил надежду, что «очень скоро будет подписано мирное соглашение с Арменией», что, по его словам, «будет способствовать установлению долгосрочного мира на Южном Кавказе, что принесет процветание нашему народу». По его словам, Тбилиси готов, «внести нашу роль, скромный вклад в процесс установления этого посредничества или фасилитации, или вообще, дружественного формата». «Наше будущее должно быть мирным, стабильным, и мы, все три страны Южного Кавказа, должны иметь возможность самостоятельно решать вопросы региона и нашего дальнейшего развития», – сказал он.

Премьер-министр подчеркнул «важную роль» Гейдара Алиева в углублении грузино-азербайджанских отношений.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул крепкую дружбу между двумя странами и рассказал о важности этих отношений для региона Южного Кавказа.

Он также акцентировал внимание на проблемах в регионе и подчеркнул важность мира. Лидеры обеих стран поддержали территориальную целостность и суверенитет друг друга и отметили, что нарушение международного права в этом отношении недопустимо.

Президент Алиев также обсудил вопрос восстановления территориальной целостности после второй войны в Нагорном Карабахе и подчеркнул необходимость активной работы по достижению мирного соглашения с Арменией. Он выразил надежду, что на Южном Кавказе сложится такая политическая среда, которая позволит трехстороннее сотрудничество с участием Грузии, Армении и Азербайджана в энергетике, торговле, инвестициях и других сферах.

Он также рассказал об успешных совместных проектах в сфере энергетики и транспорта и отметил, что делается все для обеспечения энергетической безопасности в разных странах.

Great meeting with @presidentaz. 🇬🇪&🇦🇿are focused on strengthening ties & fostering economic growth. We’re exploring joint opps in trade, energy, sustainable & infrastructure development to benefit our people. Reiterated 🇬🇪's support to lasting peace & stability in the region. pic.twitter.com/hdFt3laufc — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) October 9, 2023

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