Ильхам Алиев: Надежный транзитный маршрут для Азербайджана проходит через Грузию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 декабря назвал сотрудничество между Грузией и Азербайджаном «гораздо более широким партнерством, чем энергетическое сотрудничество» и рассказал о его важности для Европы и перспективах региональной интеграции на Южном Кавказе на форуме «Карабах: возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и вызовы». Организаторами форума выступили Университет ADA и Азербайджанский аналитический центр международных отношений. Президент Азербайджана не раз упомянул Грузию, отвечая на вопросы участников.

Грузино-азербайджанское сотрудничество «дало нам возможность представить себя как консолидированную команду, имеющую стратегическое значение в Европе», – сказал президент Алиев, отвечая на вопрос, какое влияние окажет стремление Грузии в Европу на азербайджано-грузинские отношения и возросшее участие ЕС на Южном Кавказе.

Говоря о европейских стремлениях Грузии, президент Алиев поздравил страну с рекомендацией по поводу предоставления статуса кандидата в члены ЕС и пожелал ей успехов, однако подчеркнул, что это процесс, которого «мы знаем, что некоторые страны ждали много лет», и назвал Турцию и Балканские страны среди этих стран.

«Я уверен, что когда Грузия станет членом Евросоюза, в наших отношениях ничего не изменится. Наоборот, у нас появится еще один близкий друг в Евросоюзе, который защитит нас», – отметил президент Алиев и выразил надежду, что «грузинские члены Европарламента предоставят информацию об Азербайджане европейским парламентариям, и они (европейские парламентарии) станут более реалистичным».

Президента Алиева также спросили о перспективах интеграции по типу Бенилюкса в регионе Южного Кавказа, которую он назвал «абсолютно реалистичной». Отметив, что «возможно, еще слишком рано говорить об интеграции», он заявил, что странам региона следует начать с консультаций. По его словам, «первые консультации прошли в Грузии недавно, в рамках одного международного мероприятия», когда премьер-министры трех стран имели возможность встретиться.

Президент Алиев подчеркнул «взаимную зависимость между Баку и Тбилиси, что хорошо» и сказал, что «наши грузинские друзья знают, что сегодня энергетическая безопасность Грузии находится в абсолютной безопасности». Неважно, что происходит между крупными игроками, неважно, какая погода, потому что это надежный источник поставок. Мы знаем, что надежный транзитный маршрут для Азербайджана проходит через Грузию».

