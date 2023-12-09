«Твой голос Евросоюзу» – в Тбилиси развернули самый крупный флаг Евросоюза
9 декабря в Тбилиси прошло шествие в поддержку ЕС «Твой голос Евросоюзу», в ходе которого на площади Европы был развернут самый крупный флаг ЕС.
Шествие, которое было организовано местными неправительственными организациями, началось в 14:00 и было направлено на то, чтобы донести голос до Европы о том, что вступление Грузии в ЕС и европейское будущее – это выбор грузинского народа. Шествие прошло за неделю до ожидаемого решения Европейского совета о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к гражданам и представителям неправительственных организаций во время шествия.
Специально для мероприятия был сшит самый крупный в мире флаг ЕС (22 метра в ширину и 33 метра в длину). Двенадцать звезд на флаге символически были сшиты в 12 регионах Грузии, после чего их привезли в столицу и прикрепили к флагу.
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