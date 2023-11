Зураб Ногаидели был опрошен по т.н. «делу картографов»

Бывший премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели 21 ноября дал показания суду по т.н. «делу картографов», в котором власти «Грузинской мечты» обвиняют бывших публичных служащих в попытке передать часть территории Грузии Азербайджану. В своих показаниях Ногаидели заявил, что не располагал информацией о топографической карте масштаба 1:200 000 и что решения по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном входили в компетенции бывшего президента.

Ногаидели, который занимал пост премьер-министра во время президентства Михаила Саакашвили, заявил, что президент поднял вопрос о сохранении монастырского комплекса Давид-Гареджи на территории Грузии в конце 2005 года на заседании Совета национальной безопасности. По словам Ногаидели, на заседании члены комиссии по демаркации-делимитации границы заявили, что в результате их работы выяснилось, что согласно всем имеющимся документам, информации и картам, несколько монастырей монастырского комплекса Давид-Гареджи находились на азербайджанской стороне границы. По словам бывшего премьер-министра, на встрече было принято неформальное решение сохранить Давид-Гареджи как грузинский памятник.

Ногаидели также заявил, что если бы он знал какую-либо дополнительную информацию или о топографической карте 1938 года в масштабах 1:200 000, он сделал бы все, чтобы получить эту информацию.

Что касается информации о том, что Грузия готова обменять части комплекса Давид-Гареджи (включая Бертубани) на другие территории, Ногаидели заявил, что поддержит такой обмен.

Адвокат по делу Георгий Мшвениерадзе отреагировал на судебное заседание в социальных сетях. По его словам, уже более трех лет «обвинение приводит и приводит в суд свидетелей, которые, за редким исключением, ничего не знают», а вопрос делимитации границы до сих пор не решен. Он также отметил, что когда я задаю конкретные вопросы людям, явившимся в суд, «они смотрят прокурору в глаза, мол что мне теперь ответить, чтобы не испортить вам дело».

«Например, бывший премьер-министр Ногаидели сегодня узнал, что премьер-министр возглавляет правительство, которое разрушает внешнюю политику», – написал Мшвениерадзе, – «Я отвечал мол только за экономику, это функция премьер-министра. В его ответственность входит и входило, но он никогда не интересовался, в чем заключается соглашение между Азербайджаном и Грузией, каковы исторические источники, какие документы, каковы обстоятельства. Но он этого не знает, и, видимо, не интересовало». Адвокат также утверждает, что Ногаидели «никогда не интересовался вопросами, связанными с Чичхутури, Удабно или другими монастырями, он даже не заглядывал, как проходил процесс делимитации, когда был премьер-министром, никого не вызывал, ни у кого ничего не спрашивал, а теперь разговор о том, что он постфактум, спустя 15 лет заинтересовался этим вопросом, мягко говоря, неубедителен».

