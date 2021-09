СМИ: представитель Минобороны и связанный с Россией политик обсуждали «дело картографов»

Представитель Министерства обороны Грузии беседовал с директором Грузино-российского центра Примакова Дмитрием Лорткипанидзе о «деле картографов», — сообщают грузинские СМИ со ссылкой на предполагаемые секретные записи Службы госбезопасности Грузии, которые стали доступны СМИ несколько дней назад.

Как сообщает Радио Свобода, главный специалист Департамента картографии Министерства обороны Грузии Дмитрий Картлелишвили предоставил Дмитрию Лорткипанидзе информацию о том, что в ближайшее время планируется создать новую комиссию по демаркации границы между Грузией и Азербайджаном.

Согласно тому же сообщению, Картлелишвили заявил, что Лорткипанидзе также должен был быть членом этой комиссии и что ему было бы легче войти в комиссию, если бы тогдашнему министру обороны Ираклию Гарибашвили его рекомендовал бы руководитель Департамента картографии и геодезии Генерального штаба Сил обороны Нодар Хорбаладзе. Другая запись свидетельствует уже о том, что встреча между Нодаром Хорбаладзе и Дмитрием Лорткипанидзе состоялась.

Согласно сообщениям, Картлелишвили также сообщил Лорткипанидзе, что жители села Удабно физической расправой угрожают бывшему государственному эксперту и одному из главных подозреваемых по «делу картографов» Ивери Мелашвили. Лорткипанидзе ответил, что у него есть «табельный Макаров с 4 магазинами», и он готов «прижать Мелашвили к стене» и «сесть в тюрьму» за это.

Радио Свобода сообщает, что в других беседах Лорткипанидзе выразил удовлетворение работой следствия и уверенность, что экс-президент Михаил Саакашвили и тогдашний министр внутренних дел правительства ЕНД Вано Мерабишвили будут преданы суду. По информации того же источника, Лорткипанидзе заявил, что после этого «в Грузии наконец начнется этап окончательного уничтожения партии «ЕНД», что проявится в том, что будут вырваться в дома лидеров партии, а их партийные офисы будут сожжены».

Два бывших эксперта Комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Грузией и Азербайджаном Ивери Мелашвили и Наталья Иличева были задержаны в октябре прошлого года по обвинению в «действиях по передаче части территории Грузии иностранному государству», что влечет за собой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Задержание экспертов совпало с предвыборной кампанией по выборам в Парламент 31 октября 2020 г., что заставило многих заподозрить политическую подоплеку дела.

Мелашвили и Иличева были освобождены под залог 28 января Тбилисским городским судом. Тогда прокуратура заявила, что расследование действий обвиняемых «полностью исчерпано» и ведется следствие по установлению лиц, которые давали им поручения.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)