Сухуми требует предварительного согласования проектов зарубежных НПО и международных организаций

«Министерство иностранных дел» оккупированной Абхазии, руководителем которого недавно был назначен бывший сотрудник Кремля Инал Ардзинба, потребовало функционирующих в оккупированном регионе иностранных НПО и международных организаций предварительного согласования реализуемых в Абхазии проектов.

Опираясь на «законодательство» Абхазии, «Министерство иностранных дел» заявило, что любая программа, включая встречи с местной молодежью, организацию круглых столов и семинаров, распространение информационных материалов или подготовку встреч с центральным правительством и организациями Грузии, требует предварительного согласования.

Согласно той же информации, международные организации обязаны предоставлять отчеты о реализации своих проектов, а также финансовую документацию с информацией о персонале и источниках финансирования.

В число организаций, которые оказывают помощь оккупированной Абхазии, входят Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный комитет Красного Креста (МККК). Эти организации осуществляют свою деятельность в координации с центральными властями Грузии.

Этому решению предшествовала встреча Ардзинба 29 ноября с представителями международных организаций. На встрече присутствовали представители МККК, ПРООН, УВКБ ООН, Детского фонда ООН, Женской организации ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, World Vision International, Датского совета по делам беженцев, Движения против голода и Halo Trust.

На встрече Ардзинба предложил представителям международных организаций активно сотрудничать в согласовании программ своих организаций. Его заместитель Ираклий Тужба заявил 30 ноября, что в ходе встречи официальные лица Сухуми подчеркнули необходимость обращения организаций к ним за одобрением.

17 ноября бывший кремлевский служащий стал «министром иностранных дел» оккупированного региона. На этом посту он заменил Даура Кове. Ардзинба ранее был председателем Совета по делам молодежи при Русском Патриархате. С 2014 года занимал различные должности в Кремле. В частности, он был помощником тогдашнего помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова по отношениях с СНГ, Абхазией и Цхинвальским регионом. В этом качестве Ардзинба курировал отношения с Украиной, включая Донецкую и Луганскую области.

