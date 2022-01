Абхазские НПО выступают против закона об иностранных агентах

352 абхазских активиста и рядовых граждан подписали 27 января «Обращение граждан Республики Абхазия», в котором выразили обеспокоенность по поводу закона об иностранных агентах, инициированного в рамках совместной социально-экономической программы Сухуми и Москвы.

В резком заявлении, адресованном абхазскому лидеру Аслану Бжания, «премьер-министру» Александру Анквабу и «спикеру парламента» Валерию Кварчия, говорится, что категория «иностранный агент» является «ложным и пропагандистским клише» и, в случае принятия, закон станет «репрессивным оружием» против иностранных агентов.

По мнению подписавших, принятие закона было бы равносильно «восстановлению идеологических схем тоталитарного прошлого», где «против неугодных использовался принцип коллективной вины, когда по формальным признакам к неблагонадежным причислялись целые социальные группы».

В обращении говорится, что принятие закона неизбежно приведет к ликвидации неправительственного сектора, так как ни дня сотрудники организаций гражданского общества не проживут под клеветническим ярлыком «иностранного агента».

Отметив, что регулирование деятельности НПО является внутренним делом Абхазии и выходит за рамки «межгосударственных» отношений между Москвой и Сухуми. Подписавшие заявили, что законопроект нанесет непоправимый ущерб как абхазским НПО, так и демократическому функционированию Абхазии.

«Учитывая, что идея принятия «закона об НКО-иностранных агентах» продвигается вопреки признанной важной роли гражданского сектора, следует сделать вывод, что эта повестка в значительной степени вызвана неверными оценками роли НПО в связи с геополитической ситуацией», — говорится в сообщении.

Подчеркнув важность своей работы с международными организациями, в том числе с агентствами ООН, подписавшиеся под заявлением отметили, что «критерием определения приемлемости и полезности работы НПО должны быть не международные источники финансирования (которые всегда прозрачны), а то, насколько деятельность НПО служит реальным интересам общества, отвечает их потребностям, продвигает основные принципы и ценности, провозглашенные нашей Конституцией».

Подписанты отметили, что отношения между правительством и неправительственными организациями должны по-прежнему основываться на традициях, национальном менталитете абхазского народа, внутреннем диалоге и согласии, а не на договоренностях с Москвой.

По словам активистов, ограничение деятельности неправительственных организаций поможет «укрепить ложный грузинский тезис об «оккупации», «с которым последовательно и не без успеха борются представители НПО Абхазии, используя влиятельные международные площадки».

Подписанты обращения также отметили, что неправительственный сектор — это «один из немногих каналов коммуникации с международным сообществом, который нельзя перекрывать, учитывая, что Абхазия стремится к расширению международного признания».

Обращению предшествовало подписание министром юстиции России и его абхазским «коллегой» меморандума о сотрудничестве, который предусматривает правовое регулирование деятельности неправительственных организаций и иностранных агентов в соответствии с единой социально-экономической программой, принятой в конце 2020 года.

В число подписантов входят: политолог Натела Акаба, назначенная председателем Комиссии по конституционной реформе Абхазии в 2020 году; Арда Инал-ипа из Центра гуманитарных программ; Алхас Тхагушев — Ассоциация «Инва – Помощь»; Батал Кобахия, бывший депутат, ветеран войны; Вахтанг Убирия (этнический грузин) — АО «Поколение в действии».

