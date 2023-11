БДИПЧ/ОБСЕ призывает власти Грузии отказаться от спорного «закона о палатках»

На основании обращения народного Защитника Грузии от 18 октября Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ) 10 ноября опубликовало срочное заключение об изменениях, инициированных в Законе Грузии «О собраниях и манифестациях» и Кодексе административных правонарушений Грузии. БДИПЧ/ОБСЕ заявляет, что «проект поправок не отвечает строгим требованиям международного права по ограничению свободы мирных собраний», и добавляет, что «поэтому они не должны быть приняты».

Согласно заключению, «право на свободу мирных собраний защищает широкий спектр собраний, включая долгосрочные демонстрации, продолжительные сидячие акции и манифестации по занятию места, и включает свободу выбора формы и типа собраний». В то же время участники должны иметь свободу выбора, как донести свой голос до аудитории, в том числе путем «временного возведения конструкций во время собрания».

БДИПЧ/ОБСЕ заявляет, что ограничения на собрания могут регулироваться, когда это необходимо для законных интересов государства, но регулирование не должно быть связано с посланием собрания и должно соответствовать требованиям законности, легитимности, необходимости, пропорциональности и недискриминации.

БДИПЧ/ОБСЕ отмечает, что основания для ограничений, предусмотренные в проекте поправок, «широки и определены нечетко».

В заключении говорится, что к нарушению нормального ритма жизни, в том числе временного нарушения дорожного движения, ущербу коммерческой деятельности, которые вызваны акциями протеста, следует относиться терпимо до тех пор, пока это не налагает ненужное и непропорциональное бремя на других.

Что касается легитимности предлагаемых изменений, БДИПЧ/ОБСЕ считает, что не может оценить правильность заявления Службы государственной безопасности Грузии, которая говорила об ожидаемой угрозе дестабилизации в стране в октябре-декабре 2023 года. Однако запрет на возведение временных сооружений, когда они считаются ненужными или не связанными с акциями, не соответствует легитимным целям, установленным Европейской конвенцией по правам человека и конвенциями ООН, и является неоправданным, – считают в БДИПЧ/ОБСЕ.

По мнению БДИПЧ/ОБСЕ, широкие основания для запрета временных сооружений во время собраний без дифференциации вызывают обеспокоенность по поводу пропорциональности. БДИПЧ/ОБСЕ также отмечает, что неясно, почему существующая правовая база считается недостаточной. Наложение самого строгого административного наказания (административный арест на 15 суток со штрафом и конфискацией) за возведение временных сооружений также оценивается как непропорциональное.

В заключении также говорится, что предлагаемые изменения могут быть использованы для подавления политического инакомыслия.

БДИПЧ/ОБСЕ призывает власти Грузии обеспечить, чтобы любые изменения в Законе «О собраниях и манифестациях» подвергались инклюзивным, широким и эффективным консультациям, в том числе с ОГО и различными заинтересованными сторонами. В заключении говорится, что женщинам, мужчинам, людям с ограниченными возможностями и маргинализированным группам должны быть предоставлены равные возможности для участия, – говорится в заключении.

4 октября народный защитник Грузии Леван Иоселиани опубликовал заявление, в котором выступил против внесения изменений в вышеупомянутый закон.

Уже 5 октября Парламент принял поправки в Закон «О собраниях и манифестациях», которые правящая команда приняла в ускоренном порядке.

17 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на указанный законопроект.

