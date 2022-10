Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили попросил Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ и Венецианскую комиссию подготовить совместное ускоренное заключение по изменениям в Избирательный кодекс, инициированным рабочей группой Парламента.

Парламентская рабочая группа по избирательным реформам была создана с целью выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии для получения страной статуса кандидата в члены ЕС. Парламентская рабочая группа по избирательным реформам была создана с целью выполнениядля получения страной статуса кандидата в члены ЕС. Согласно рекомендациям, в связи с выборами Грузия должна обеспечить полноценное функционирование всех государственных институтов, усилив их независимость и эффективную подотчетность, а также их надзорные функции; Усовершенствовать избирательное законодательство и исправить все недостатки, выявленные БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссией.

В письме председатель Парламента отметил, что рабочая группа по пересмотру Избирательного кодекса, созданная в рамках Юридического комитета, состояла из членов парламентских политических групп, а также представителей ЦИК, Службы государственного аудита и гражданских организации.

По словам Папуашвили, новые законодательные поправки учитывают как новые инициативы, так и рекомендации Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, Венецианской комиссии и антикоррупционного органа Совета Европы — GRECO.

Парламент принял поправки в первом чтении 5 октября. Согласно парламентскому графику, их планируется принять в третьем чтении не позднее 13 декабря.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)