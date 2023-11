Павел Херчински: Когда грузины едины, происходят великие дела

После того, как 8 ноября Еврокомиссия дала положительную рекомендацию о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС, посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински поделился своим мнением с Радио Свобода. Посол Херчински подчеркнул важность рекомендации комиссии и отметил, что окончательное решение, которое будет принято в середине декабря, будет зависеть от 27 стран-членов.

«Инклюзивные усилия» правительства

В интервью посол подчеркнул стремление правительства «быть максимально инклюзивным, акторами – оппозицией, гражданским обществом» и заявил, что значительная часть оппозиции вернулась в Парламент и активно участвует в дискуссиях.

«Меня всегда удивляло, что все, кого я встречал после прибытия сюда в последние полтора года, были сильными сторонниками предоставления Грузии статуса кандидата», – сказал Херчински.

По его словам, когда речь идет о европейской интеграции, очень важно единодушие. Посол отметил, что деполяризация была приоритетом номер один в списке из 12 приоритетов, определенных Европейской комиссией, а сейчас находится в списке из девяти шагов.

«Единство по этому конкретному вопросу (европейской интеграции) было бы чрезвычайно полезно для прогресса Грузии, и я знаю, что, когда грузины едины, происходят великие дела», – сказал посол.

Херчински выразил надежду, что будет достигнут прогресс в вопросе деполяризации, который «требует совместной работы от всех: правительства, которое должно взаимодействовать с оппозицией; а также от оппозиции, которая должна очень конструктивно работать с правящим большинством по этому конкретному вопросу. Это абсолютно необходимо».

Так называемый «российский закон»

Посол ЕС заявил, что Евросоюз и многие другие друзья Грузии выразили обеспокоенность по поводу инициирования законопроекта об «иностранных агентах», и отметил, что «очень рад, что правящее большинство решило безоговорочно отозвать свое законодательное предложение». Уходя от вопроса журналиста относительно нападок со стороны правящей партии на группы гражданского общества и расследования, начатого Службой безопасности в отношении представителей гражданского общества, посол подчеркнул необходимость двигаться вперед и отметил, что сейчас необходимо сосредоточиться на девяти определенных шагах Еврокомиссией.

Путь к решению Европейского совета

Когда журналист спросил посла о возможностях и рисках пятинедельного периода перед заседанием Европейского совета, он ответил: «у нас есть пять недель. Каждый день имеет значение, и я искренне надеюсь, что в Грузии будет наблюдаться дальнейший прогресс, чтобы ни у одного государства-члена не осталось сомнений, вопросов или сомнений относительно положительных рекомендаций Еврокомиссии. Я искренне надеюсь, что 15 декабря мы отпразднуем присвоение Грузии статуса кандидата».

По словам посла, отчет, который опубликовала Еврокомиссия, готовился в течение многих месяцев и «это отчет основан на заслугах». Подчеркнув достижения, Херчински отметил, что в отчете определены области, где необходим дальнейший прогресс. Он также заявил, что этот документ является руководством для администрации, для всех министерств, для правительства любой страны-кандидата.

Законодательство о СМИ

На вопрос, почему в список задач, определенных для Грузии, были добавлены Национальный банк, Комиссия по коммуникациям и Центральная избирательная комиссия, посол ответил, что Закон «О вещании» в его нынешнем виде полностью соответствует стандартам Европейской директивы о аудиовизуальных услугах, особенно когда речь идет о языке ненависти и защите несовершеннолетних. Посол подчеркнул важность укрепления независимости Комиссии по коммуникациям. «Независимые, профессиональные государственные институты – а учитывая выборы в следующем году, это чрезвычайно важно в случае с Центральной избирательной комиссией – необходимы для любой демократии, в том числе и для Грузии», – отметил он.

Независимые институты

На журналист спросил посла, связано ли появление вопросительных знаков в адрес НБГ с санкциями в отношении бывшего генерального прокурора и последующими процедурами, проведенными ЕНБ, Херчински ответил: «думаю, представитель Международного валютного фонда (МВФ) лучше всего ответит на ваш вопрос». Однако он также добавил, что важно восстановить сотрудничество в рамках действующей программы Грузия-МВФ, поскольку это поможет Евросоюзу «без вопросов продолжать всю нашу помощь, включая прямую помощь бюджету Грузии».

Что касается дезинформации, упомянутой в девяти условиях, посол заявил, что в Грузии существуют «странные теории заговора, большинство из которых, я бы сказал, исходят из-за пределов страны, но, к сожалению, они повторяются, а иногда даже усиливаются внутри Грузии. Некоторые из них нацелены на ЕС. По его словам, необходимо, чтобы все в Грузии, включая правительство, очень активно боролись с этими нарративами, «чтобы яд, который распространяют в мире те, кто не хочет добра для Евросоюза, не отравляли дискуссию о стремлении Грузии вступить в Евросоюз».

Совместимость с общей внешней политикой и политикой безопасности

Что касается уровня совместимости Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности, посол выразил обеспокоенность снижением этого уровня в последние годы и отметил, что Грузия не присоединилась ко многим решениям, коллективно принятым 27 государствами-членами.

Он заявил, что позиция Грузии понятна Евросоюзу и «мы полностью признаем т.н. политику непризнания правительства Грузии», однако он выразил надежду, что «Грузия – страна, желающая стать одним из государств ЕС – имеет положительную динамику и все больше соответствует (общей политике) и более того, в последние несколько недель это даже происходит — наблюдается некоторый рост степени совместимости».

Посол выразил надежду, что «Грузия очень быстро догонит и уровень соответствия между ЕС и Грузией будет все больше и больше повышаться».

Санкции против России

На вопрос журналиста, насколько важно, чтобы Грузия на следующем этапе присоединилась к санкциям, введенным Евросоюзом против России, посол ответил, что это важно.

По его словам, каждое государство-член платит очень высокую цену из-за санкций против России. «Однако мы все вместе считали, что Россия должна понести наказание за то, что она делает в Украине». Посол также отметил, что эти усилия включают работу с партнерами-единомышленниками, такими как США и Великобритания, в рамках «Большой семерки», чтобы оказать давление на Россию с помощью как можно большего числа международных партнеров.

«Грузия – одна из них, и я хочу похвалить Грузию за ее позицию в международных организациях, когда она очень четко поддерживает изоляцию России. Я хотел бы поблагодарить Грузию за очень жесткие финансовые санкции, которые она ввела, и я хотел бы поблагодарить Грузию за ее огромные усилия по предотвращению использования грузинской территории для обхода наших санкций против России», – сказал Херчински.

В то же время, по его словам, правительство Грузии приняло решение не присоединяться к санкциям, введенным Евросоюзом против России в сфере торговли. Отметив, что торговля с Россией, как соседней с Грузией страной, важна для страны, посол повторил, что каждое государство-член платит очень высокую цену из-за санкций против России.

«Я искренне надеюсь, что однажды, в процессе согласования с нашей общей внешней политикой и политикой безопасности, Грузия будет соблюдать очень строгую и очень четкую политику ЕС, что означает запрет любого прямого авиасообщения между ЕС и Россией», – отметил посол. Признавая, что граждане всех стран-членов ЕС проживают в России и что многие государства-члены получают выгоду от доходов от российских туристов, «мы коллективно решили, что нашим моральным долгом является оказать как можно большее давление на Россию, и одним из элементов было запретить все прямые авиарейсы с Россией».

