Посол ЕС: Это большое признание со стороны ЕС, но еще предстоит важная работа

После принятия Еврокомиссией решения о выдаче рекомендации по поводу предоставления Грузии статуса страны-кандидата в члены ЕС с оговоркой, что страна должна реализовать ряд реформ, посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински провел пресс-конференцию, на которой поздравил грузинских политических лидеров, власти страны и оппозицию, а также гражданское общество и СМИ, однако добавил, что «прежде всего, искренне поздравляю народ Грузии, который всегда последовательно и непоколебимо поддерживал европейскую интеграцию Грузии».

По его словам, «это признание со стороны Евросоюза прогресса, которого страна достигла за последние годы». Посол отметил, что европейские стремления объединяют всех грузин. Херчински подчеркнул, что он «не встречал ни одного гражданина Грузии, который не хотел бы, чтобы его стране был предоставлен статус кандидата в члены ЕС».

«В то же время, не следует забывать, что рекомендация Евросоюза о предоставлении статуса кандидата связана с реализацией конкретных шагов», которые, по его словам, станут решающим фактором для получения статуса кандидата. Павел Херчински заявил, что необходимы постоянные реформы, чтобы страна была готова занять место полноправного члена Евросоюза.

По его словам, хотя в отчете Еврокомиссии признается достигнутый Грузией прогресс, он также подчеркивает, что еще предстоит проделать значительную работу в таких важных областях, как верховенство закона, свобода СМИ и проведение свободных и справедливых выборов.

По словам посла, в докладе также говорится, что для Грузии важно бороться с дезинформацией, «особенно с дезинформацией, направленной против Евросоюза». Он добавил, что для этого в Грузии необходимо снизить политическую поляризацию.

Павел Херчински заявил, что теперь лидеры Грузии, правительство и оппозиция должны реализовать новые шаги, определенные Еврокомиссией, добавив, что при наличии широкого политического консенсуса «все может двигаться вперед очень быстро». «Реформы проводятся не для того, чтобы угодить Брюсселю», а для того, чтобы принести пользу каждому гражданину Грузии, – добавил посол.

