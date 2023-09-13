Правоохранители Грузии задержали 46 человек за наркопреступления
МВД Грузии сообщило 12 сентября, что в различных регионах Грузии по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, задержаны 46 человек, в том числе 36 наркореализаторов. Расследование проводилось Центральной криминальной полицией в сотрудничестве с региональными департаментами полиции.
По информации МВД, среди задержанных – граждане Грузии, Украины, России, Египта, Нигерии, Ирана, Йемена и Иордании. Им грозит лишение свободы до 20 лет или пожизненное заключение. Расследование ведется по статьям 260, 19-260, 261, 263, 265, 273, 273 прима и 19-273 прима Уголовного кодекса Грузии.
В сообщении МВД Грузии отмечается, что полицейские на основании решения судьи произвели несколько контрольных закупок наркотиков у лиц, задержанных по обвинению в незаконной торговле наркотиками, а также произвели секретную аудио-видеозапись указанных закупок.
В качестве вещественных доказательств изъяты различные виды наркотических средств в крупных и особо крупных объемах: «Героин», «Метадон», «Бупренорфин», «Альфа ПВП», «Лирика», «Кетамин», «Метамфетамин», «ЛСД», «Марихуана», содержащее наркотическое вещество растение конопля, а также электрические весы и, деньги, предположительно полученные от продажи наркотиков.
В сообщении также говорится, что сотрудники Департамента Центральной криминальной полиции в результате комплексных следственных действий, проведенных совместно с Генеральной прокуратурой, выявили активную организованную группу торговцев наркотиками и задержали трех человек, которые были гражданами Украины и Грузии, по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками.
По той же информации, задержанные были вовлечены в схемы торговли наркотическими средствами. В частности, через интернет-приложение с целью дальнейшей реализации размещались наркотические средства в определенных местах, о чем сообщалось заинтересованным в приобретении наркотических средств лицам с соответствующими обозначениями и координатами.
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