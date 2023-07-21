Грузия раскрыла транснациональное организованное преступление наркоторговцев

МВД и Генеральная прокуратура Грузии 20 июля раскрыли транснациональное организованное преступление торговцев наркотиками и выявили участников ОПГ, в том числе граждан Грузии, Болгарии и Турции, причастных к распространению наркотических средств в крупном размере, в том числе героина, кокаина, бупренорфина, метадона, метамфетамина, амфетамина и МДМА.

Члены преступной группы производили реализацию наркотических средств путем их размещения на т.н. «локациях».

В результате проведенных следственных действий к уголовной ответственности на данном этапе привлечены 3 лидера транснациональной ОПГ, 2 участника группы и 16 «раскладчиков».

Следствие установило, что в 2021-2023 годах в результате наркоторговли скупщики наркотиков посредством тысяч транзакций внесли на специально открытые организованной группой банковские счета в Грузии 15 233 071 лари, 2 577 004 доллара США и 10 210 евро.

Кроме того, преступная группировка начала скупать недвижимость за границей, в основном на Кипре. Группа также учредила несколько юридических лиц в Грузии, а сумма переводилась на счет строительной компании согласно заранее согласованному графику покупки недвижимости в Батуми.

Лидеру преступной группы, находящемуся за границей, и задержанным в Грузии лицам уже предъявлено обвинение по статьям 260 УК Грузии (незаконное приобретение, хранение, и продажа организованной группой наркотических средств в особо крупном размере) и 194 УК Грузии (легализация организованной группой незаконных доходов, сопровождавшееся получением особо крупного дохода), что предусматривает наказание до 20 лет или пожизненное заключение.

21 июля судья Тбилисского городского суда Тамар Мчедлишвили в качестве меры пресечения шестерым обвиняемым в транснациональной наркопреступности избрала предварительное заключение. Судья удовлетворила ходатайство прокурора Шмаги Гобеджишвили о продлении срока заключения трем задержанным и трем разыскиваемым лицам. Предварительное заседание суда назначено на 14 сентября.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)