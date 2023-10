В Грузии арестовали члена итальянской мафиозной группировки

Less than a minute

В Грузии задержан гражданин Италии, разыскиваемый итальянскими властями за участие в «различных тяжких и особо тяжких» преступлениях. Факт задержания 24 октября подтвердил генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе.

По распространенным сообщениям, 67-летний Джузеппе Сганга был членом мафиозной группировки «Ндрангета». Джузеппе Сганга вместе с еще пятью членами мафиозной группировки был заочно осужден в итальянском городе Турин в 2020 году и приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в деятельности ОПГ и торговлю наркотиками.

Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе заявил, что компетентные органы Италии запросили экстрадицию Сганга. «Процессы по экстрадиции завершены, решение о его экстрадиции в Италию принято, и он будет экстрадирован в ближайшее время», – заявил он.

