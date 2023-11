Еще один грузинский боец ​​погиб в Украине

Less than a minute

Еще один грузинский боец ​​Ираклий Курцикидзе погиб во время боев в Украине. Информацию, которую распространил руководитель грузинской группы в Специальных оперативных силах Украины Вано Надирадзе, подтвердили «Civil Georgia» в МИД Грузии.

По словам Надирадзе, грузинский боец ​​погиб 10 ноября.

По неофициальным подсчетам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года в боях против России погиб 41 гражданин Грузии.

