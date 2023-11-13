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Еще один грузинский боец погиб в Украине
Еще один грузинский боец Ираклий Курцикидзе погиб во время боев в Украине. Информацию, которую распространил руководитель грузинской группы в Специальных оперативных силах Украины Вано Надирадзе, подтвердили «Civil Georgia» в МИД Грузии.
По словам Надирадзе, грузинский боец погиб 10 ноября.
По неофициальным подсчетам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года в боях против России погиб 41 гражданин Грузии.
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