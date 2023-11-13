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Шествие возглавили находящиеся в Тбилиси украинцы. Фото: Гурам Мурадови/Civil.ge
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Еще один грузинский боец ​​погиб в Украине

Civil.ge Send an email 13/11/2023 - 12:15
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Еще один грузинский боец ​​Ираклий Курцикидзе погиб во время боев в Украине. Информацию, которую распространил руководитель грузинской группы в Специальных оперативных силах Украины Вано Надирадзе, подтвердили «Civil Georgia» в МИД Грузии.

По словам Надирадзе, грузинский боец ​​погиб 10 ноября.

По неофициальным подсчетам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года в боях против России погиб 41 гражданин Грузии.

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Civil.ge Send an email 13/11/2023 - 12:15
11 Less than a minute

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