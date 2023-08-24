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В Украине погиб еще один грузинский боец
В МИД Грузии 24 августа корреспонденту «Civil Georgia» подтвердили, что в Украине погиб еще один грузинский боец.
По заявлению ведомства, Посольство Грузии в Украине уже информировано о гибели гражданина Грузии и проводятся соответствующие процедуры.
По неофициальным подсчетам, с начала широкомасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 года в боях против России погибли 38 граждан Грузии.
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