Шествие возглавили находящиеся в Тбилиси украинцы. Фото: Гурам Мурадови/Civil.ge
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В Украине погиб еще один грузинский боец

Civil.ge Send an email 24/08/2023 - 18:44
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В МИД Грузии 24 августа корреспонденту «Civil Georgia» подтвердили, что в Украине погиб еще один грузинский боец.

По заявлению ведомства, Посольство Грузии в Украине уже информировано о гибели гражданина Грузии и проводятся соответствующие процедуры.

По неофициальным подсчетам, с начала широкомасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 года в боях против России погибли 38 граждан Грузии.

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Civil.ge Send an email 24/08/2023 - 18:44
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