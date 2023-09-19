В Украине погиб еще один грузинский боец ​​

Еще один грузинский боец ​​Закариа Шубитидзе погиб в Донецкой области Украины 18 сентября. Информацию «Civil Georgia» подтвердили в МИД Грузии.

По сообщениям, Шубитидзе был членом «Грузинского легиона», воюющего в Украине с 2014 года.

По неофициальным подсчетам, с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года в Украине в боях против России погибли 39 граждан Грузии.

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