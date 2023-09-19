Новости
В Украине погиб еще один грузинский боец
Еще один грузинский боец Закариа Шубитидзе погиб в Донецкой области Украины 18 сентября. Информацию «Civil Georgia» подтвердили в МИД Грузии.
По сообщениям, Шубитидзе был членом «Грузинского легиона», воюющего в Украине с 2014 года.
По неофициальным подсчетам, с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года в Украине в боях против России погибли 39 граждан Грузии.
По теме:
- 24/08/2023 – В Украине погиб еще один грузинский боец
- 29/07/2023 – Россия заочно привлекла к уголовной ответственности более 70 грузин, воюющих в Украине
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)