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Шествие возглавили находящиеся в Тбилиси украинцы. Фото: Гурам Мурадови/Civil.ge
Новости

В Украине погиб еще один грузинский боец ​​

Civil.ge Send an email 19/09/2023 - 12:45
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Еще один грузинский боец ​​Закариа Шубитидзе погиб в Донецкой области Украины 18 сентября. Информацию «Civil Georgia» подтвердили в МИД Грузии.

По сообщениям, Шубитидзе был членом «Грузинского легиона», воюющего в Украине с 2014 года.

По неофициальным подсчетам, с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года в Украине в боях против России погибли 39 граждан Грузии.

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This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

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Civil.ge Send an email 19/09/2023 - 12:45
7 Less than a minute

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