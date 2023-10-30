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Тело еще одного погибшего в Украине грузинского добровольца ​​Давида Гобеджишвили доставили в Грузию. Фото: со страницы Элене Хоштария в Facebook
Новости

Еще один грузинский боец ​​погиб в Украине

Civil.ge Send an email 30/10/2023 - 19:48
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Еще один грузинский боец, Леван Лобжанидзе, погиб во время боев в Украине. Информацию «Civil Georgia» подтвердили в МИД Грузии.

В министерстве заявили, что Посольство Грузии в Украине находится в курсе произошедшего и будут проведены все необходимые процедуры для доставки погибшего в Грузию.

По неофициальным подсчетам, с начала широкомасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 года в боях против России погибли 40 граждан Грузии.

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Civil.ge Send an email 30/10/2023 - 19:48
16 Less than a minute

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