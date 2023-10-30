Новости
Еще один грузинский боец погиб в Украине
Еще один грузинский боец, Леван Лобжанидзе, погиб во время боев в Украине. Информацию «Civil Georgia» подтвердили в МИД Грузии.
В министерстве заявили, что Посольство Грузии в Украине находится в курсе произошедшего и будут проведены все необходимые процедуры для доставки погибшего в Грузию.
По неофициальным подсчетам, с начала широкомасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 года в боях против России погибли 40 граждан Грузии.
По теме:
- 19/09/2023 – В Украине погиб еще один грузинский боец
- 24/08/2023 – В Украине погиб еще один грузинский боец
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)