Еще один грузинский боец ​​погиб в Украине

Еще один грузинский боец, Леван Лобжанидзе, погиб во время боев в Украине. Информацию «Civil Georgia» подтвердили в МИД Грузии.

В министерстве заявили, что Посольство Грузии в Украине находится в курсе произошедшего и будут проведены все необходимые процедуры для доставки погибшего в Грузию.

По неофициальным подсчетам, с начала широкомасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 года в боях против России погибли 40 граждан Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)