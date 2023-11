Национальный план действий по защите прав человека на 2024-2026 годы был представлен НПО

Советник премьер-министра по вопросам прав человека Нико Татулашвили 1 ноября представил представителям гражданского сектора рабочую версию Национального плана действий по защите прав человека на 2024-2026 годы.

Участники встречи обсудили основные приоритеты, предусмотренные Национальным планом действий. Указанный План действий является первой рабочей версией, которая «разработана при координации Администрации правительства государственными ведомствами на основе рекомендаций гражданского сектора», – отмечает Администрация правительства.

На первой координационной встрече с гражданским сектором согласовали формат продолжения работы, который предусматривает формирование тематических рабочих групп с привлечением профильных государственных ведомств, гражданского сектора и других заинтересованных сторон.

После встречи Нико Татулашвили заявил, что «первая, главная цель этой встречи – сделать процесс максимально инклюзивным. Согласовать со вместе со всеми заинтересованными сторонами позиции и в итоге принять Национальный план действий по правам человека, который будет учитывать интересы всех заинтересованных групп». По его словам, запланированы встречи с другими заинтересованными сторонами, в том числе международными организациями и муниципалитетами.

Мариам Бандзеладзе, аналитик программы Фонда народонаселения ООН, отметила: «это была очень важная встреча, и как международное сообщество, так и неправительственный сектор уже давно ждем плана, который касается прав человека. Это очень важный шаг для страны, во-первых, чтобы этот план был правильно сформулирован, чтобы были отражены все ключевые вопросы и чтобы все уязвимые группы были охвачены реально в нем».

Майя Асакашвили, глава ассоциации «ИКА», заявила: «поскольку я представляю организацию лиц с ограниченными возможностями и родителей, для нас, конечно, главными приоритетами были как права человека в целом, так и права лиц с ограниченными возможностями… Я верю, что совместными усилиями мы сможем вместе преодолеть эти проблемные вопросы».

