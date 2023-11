Президент начинает сбор подписей, чтобы отправить послание Европе

«Не кончается вековая политика России – убийство наших граждан, похищения на нашей территории – это называется мирная политика России», – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на пресс-конференции 7 ноября, которую она провела после того, как накануне российские оккупационные силы убили гражданина Грузии Тамаза Гинтури и незаконно задержали еще одного гражданина у оккупационной линии Цхинвальского региона.

По словам президента, Грузия на протяжении веков была свидетелем российской агрессии, и «наш ответ на эту политику только один – это Европа, это мир и это мир в Европе. Вот почему мы не видим и не верим ни в какую другую перспективу. Очень удивительно, если кто-то в Грузии может поверить в будущее вместе с Россией».

Саломе Зурабишвили отметила, что вечером 8 ноября, когда Еврокомиссия должна дать рекомендацию о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС, запланирован концерт и мероприятие, чтобы начать «большую кампанию подписей», в которой будет задействовано все общество.

По словам президента, концерта не будет, но собрание состоится. «Завтра мы соберемся и еще раз скажем, что наше будущее не в России, и у нас будет большое послание Европе, мы пошлем Европе свой голос – ваш голос, все индивидуально и все вместе, мы все должны быть здесь и стоять». «Россия никогда не сможет изменить нашу повестку дня», – добавила президент.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)