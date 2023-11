По делу «парка Ваке» двух лиц приговорили к тюремному заключению

В Тбилисском городском суде 6 ноября сообщили «Civil Georgia», что бывший глава Службы охраны окружающей среды Мэрии Тбилиси Гига Гигашвили и эксперт подрядной компании мэрии Вахтанг Лондаридзе приговорены к тюремному заключению по делу о гибели подростка в парке Ваке в 2022 г.

Решением суда Гига Гигашвили был приговорен к 3 годам лишения свободы по статье 220 прима (2) УК Грузии (халатность, повлекшая уничтожение жизни или иные тяжкие последствия), а Вахтанг Лондаридзе был приговорен к 1 году 6 месяцам заключения (изготовление фальшивых документов).

Кроме того, суд оштрафовал компании, участвовавшие в восстановлении фонтана в парке Ваке. В частности, оштрафованы компании «Экспертиза Дизайн» – на 50 000 лари, «Мшен Эксперт» – на 100 000 лари и «Гринсервис» – на 250 000 лари.

13 октября 2022 года 13-летняя Марита Мепаришвили скончалась в результате удара электрическим током в только что отреставрированном фонтане в парке Ваке в Тбилиси. Она играла в волейбол со своими друзьями, когда мяч упал в фонтан. Девушка попыталась вытащить мяч из фонтана рукой, но ее ударило током.

