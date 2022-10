На брифинге в МВД 18 октября сообщили о задержании 9 человек по делу о гибели 13-летней девочки Мариты Мепаришвили в результате удара током в недавно отремонтированном фонтане в парке Ваке. В число задержанных входят заместитель начальника Службы охраны окружающей среды Мэрии Тбилиси и директор ремонтной компании «Гринсервис+» директор Лаша Пурцхванидзе.

Почему было электричество в бассейне? Версия следствия

По версии МВД, переход электричества в бассейн фонтана был вызван повреждением кабеля во время ремонтных работ 22 сентября. В этот день ООО «Нью Металл Дизайн», которое являлось субподрядчиком генерального подрядчика «Гринсервис+», наняло двух электросварщиков, которые должны были покрыть нержавеющей металлической конструкцией белого цвета трубы черного цвета, выходящие из электродвигателя в фонтане.

Электросварщики, чтобы подогнать конструкцию из нержавейки к водопроводным трубам, сняли металлическую решетку, оборачивавшую электродвигатель, а при ее повторном прикреплении просунули электропровод между бетонной поверхностью и решеткой, в результате чего изоляция провода была повреждена.

Для чего было необходимо провести эти работы?

22 октября 2021 года Городская служба Мэрии Тбилиси подписала договор на ремонтные работы фонтана и каскада фонтанов в парке Ваке с ООО «Гринсервис+». Эта же служба приняла часть выполненных работ по фонтанам 26 августа 2022 года.

По данным МВД, несмотря на завершенные работы по центральному фонтану, заместитель начальника Городской службы охраны окружающей среды попросил менеджера «Гринсервис+» покрыть черные водопроводные трубы, выходящие из электродвигателя в фонтане нержавеющей конструкцией белого цвета. Именно это и поручил сделать «Гринсервис+» субподрядчику ООО «Нью Металл Дизайн».

Почему не был обнаружен недостаток?

По данным МВД, представитель ООО «Нью Металл Дизайн» не проверял работу, выполненную нанятыми им электросварщиками, а производитель дел «Гринсервис+» «не обеспечил надлежащий контроль за указанной деятельностью».

В свою очередь, директор «Гринсервис+» представил выполненную работу в Горслужбу мэрии без проведения соответствующего инспектирования, а заместитель начальника Службы охраны окружающей среды мэрии принял ее без соответствующей проверки.

По пояснению ведомства, в случае исполнения своих обязанностей указанными лицами должным образом факт повреждения электропроводки был бы выявлен и летального исхода не было бы.

Почему мэрия приняла неисправный фонтан?

Независимое инспектирование выполненных работ является обязательным по закону. По данным следствия, ООО «Гринсервис+» заключило договор с ООО «Мшенэксперти» с целью подготовки обязательного соответствующего заключения для подписания акта приема-передачи с Городской службой охраны окружающей среды Мэрии Тбилиси. Директор и инспектор этой компании фактически проверили стоимость объема выполненных работ и предоставили сотруднику «Гринсервис+» соответствующий проект.

Так как по закону и договору необходимо было проверить соответствие работ строительным нормам и правилам, по данным МВД, сотрудник «Гринсервис+» убедил директора и инспектора «Мшенэксперти» «в обмен на продолжение деловых отношений с его фирмой» сфальсифицировать запись и в заключении написать, будто изучали соответствие выполненных работ действующим в Грузии строительным нормам и правилам. Этот сфальсифицированный отчет датирован 25 августа 2022 года. «Директор ООО «Гринсервис +» подал вышеуказанное сфальсифицированное заключение в Городскую службу охраны окружающей среды Мэрии Тбилиси, что стало основанием для подписания акта приема-передачи между сторонами», — говорится в сообщении следственного органа.

Кто по какой статье задержан?

По версии МВД, в следствие обвиняет заместителя начальника Службы охраны окружающей среды Мэрии столицы в служебной халатности (ст. 342 УКГ, II), повлекшем тяжкие последствия или смерть человека. Ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы. В отношении директора «Гринсервис+» возбуждено дело по статьям о халатности (статья 2201, II) и передаче или использовании подложного документа (статья 362, I).

По статье халатности (статья 2201, II) также задержаны производитель дел «Гринсервис+» и представитель ООО «Нью Металл Дизайн». Еще один сотрудник «Гринсервис+» задержан по обвинению в подстрекательстве к изготовлению поддельного служебного документа (362, I), а директор ООО «Мшенэксперти» и инспектор той же компании задержаны по обвинению в изготовление поддельного официального документа (362, I).

В отношении 2-х частных электросварщиков следствие выдвигает обвинения по статье 240 ч.2 УК Грузии, которая касается нарушения правил техники безопасности при выполнении работ, повлекшего смерть человека.

В МВД также поясняют, что расследование дела продолжается и на основании полученных доказательств не исключено, что круг обвиняемых еще больше расширится.

