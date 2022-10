Гибель 13-летней девочки в результате удара током в отремонтированном недавно фонтане парка Ваке в Тбилиси 13 октября вызвала волнения в обществе. На сегодня у Мэрии Тбилиси была запланирована акция протеста с требованием привлечь к ответственности «коррумпированного мэра» столицы.

Что произошло в парке Ваке?

Информацию о том, что трое подростков получили удар током в фонтане парка Ваке, который вчера вечером торжественно открыл мэр столицы Каха Каладзе, впервые распространила телекомпания «Формула».

По данным телекомпании, во время игры в волейбол учащиеся 55-й школы уронили мяч в фонтан. По словам одного из очевидцев, девочка пыталась рукой вытащить мяч из фонтана, но ее ударило током, и она упала в него. После этого двое ее одноклассников пришли помочь девочке в фонтане, и они также получили удар электричеством.

Извлеченных из фонтана подростков доставили в городские клиники. По словам врача клиники Хечинашвили, на данный момент состояние одного мальчика стабильное, его перевели в детскую клинику. Попытки реанимировать девочку не увенчались успехом, она скончалась. Третий пострадавший подросток находится в клинике Иашвили, его жизни ничего не угрожает.

Инцидент расследуется МВД по статье 240 УК Грузии, по обвинению в нарушении правил безопасности на электрообъекте.

Реагирование премьер-министра и мэра столицы

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили одним из первых отреагировал на трагедию в парке Ваке и выразил соболезнования членам семьи погибшего подростка. «Трудно подобрать слова, чтобы передать ту душевную боль, которую я испытываю из-за трагедии в парке Ваке», — говорится в заявлении Администрации правительства в Facebook от имени Ираклия Гарибашвили.

«Это тяжелейший факт», — сказал в беседе с журналистами мэр Каха Каладзе и подчеркнул, что расследование начато и «все будут наказаны соответственно, в рамках закона».

На вопрос журналиста — проверяли ли перед открытием безопасность фонтана? — мэр столицы ответил, что «конечно, проверяли». Также на вопрос журналиста — видит ли он ответственность мэрии в случившемся? — Каха Каладзе сказал, что «это очень большая ответственность каждого и каждому будет дан соответствующий ответ».

Комментарии представителей оппозиции

«Эта трагедия — результат безответственности, недостаточной заботы о людях и раздачи тендеров направо и налево… родственникам», — заявил председатель Единого национального движения Ника Мелия, добавив — «Я бы ушел в отставку на месте Каладзе, у меня не хватило бы моральных и нравственных сил».

Партия «Стратегия Агмашенебели» также подчеркнула ответственность столичной мэрии и Кахи Каладзе в произошедшем. «Мэрия является как заказчиком работ, так и органом, принявшим объект, и несет ответственность за исправную работу фонтана, а также за безопасность граждан в местах отдыха», — заявили в партии и призвали Каху Каладзе «немедленно» уйти в отставку.

«Должен уйти в отставку!», — написала в Facebook депутат от Республиканской партии Хатуна Самнидзе.

«За сегодняшний факт несет ответственность не только компания, но и чиновники, которые взяли на себя ответственность и подписали официальный документ о том, что все в порядке и безопасно для населения», — заявил член партии «Европейская Грузия» Бесик Донадзе и напомнил Кахе Каладзе, что преступников должен искать «вокруг себя».

Кто провел работы над фонтаном в парке Ваке?

Согласно официальным документам, которые удалось добыть интернет-изданию «Нетгазети», реабилитация фонтана и его каскада в парке Ваке обошлась в 3 442 383 лари, реабилитационные работы по были приняты мэрией Тбилиси в августе 2022 года.

Акт приема-передачи подписывают со стороны мэрии: Лексо Утиашвили, начальник Отдела планирования зеленого ландшафта Городской службы охраны окружающей среды, и Иуза Церетели, главный специалист второй категории отдела природопользования Городской службы охраны окружающей среды. От лица компании исполнителя подпись поставил директор ООО «Гринсервис+» Лаша Фурцхванидзе. Фурцхванидзе — бывший гамгебели района Старый Тбилиси, ему принадлежит 33% акций, а его бывшему заместителю Кобе Харшиладзе — еще 33%.

По информации «Нетгазети», инспектированием работ занималась компания «Мшенэксперти», которая пришла к выводу, что работы, предусмотренные и выполненные договором, подписанным между мэрией Тбилиси и «Гринсервис+», «соответствуют строительным нормам и правилам, действующим в Грузии».

В опубликованном в 2018 году докладе НПО «Международная прозрачность – Грузия» указала, что в 2013 году Фурцхванидзе и Харшиладзе были задержаны по обвинению в мошенничестве, в связи с тем, что находясь на публичных должностях, они основали компанию «Гринсервис», и передали ее фиктивным менеджерам, а затем успешно участвовали в государственных тендерах. После уплаты штрафа те же лица основали «Гринсервис +» и только с ноября 2013 года по январь 2018 года выиграли тендеры на сумму 21 миллион лари. «Международная прозрачность» призвала тогда правительство ограничить право на участие в государственных закупках компаний, уличенных в недобросовестной деятельности.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)