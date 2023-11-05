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Источник: Министерство иностранных дел Грузии
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Дарчиашвили встретился со своим латвийским коллегой в Риге

Civil.ge Send an email 05/11/2023 - 11:31
13 1 minute read

Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили встретился со своим латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем 3 ноября в рамках рабочего визита в Ригу. По информации МИД Грузии, особое внимание на встрече было уделено повестке дня интеграции Грузии в Евросоюз.

Министр проинформировал своего латвийского коллегу о прогрессе, достигнутом в реализации 12 рекомендаций Еврокомиссии, и подчеркнул важность поддержки стран-членов в решающем процессе предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

«Я встретился со своим грузинским коллегой Илией Дарчиашвили и обсудил реформы и прогресс на пути к получению статуса кандидата. На пути в Евросоюз Грузия должна продемонстрировать соответствие внешней политике Евросоюза, особенно в вопросе отношений с Россией», – написал министр иностранных дел Латвии в Twitter.

По информации МИД Грузии, в конце встречи Илия Дарчиашвили пригласил Кришьяниса Кариньша в Грузию.

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Civil.ge Send an email 05/11/2023 - 11:31
13 1 minute read

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