Дарчиашвили встретился со своим латвийским коллегой в Риге
Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили встретился со своим латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем 3 ноября в рамках рабочего визита в Ригу. По информации МИД Грузии, особое внимание на встрече было уделено повестке дня интеграции Грузии в Евросоюз.
Министр проинформировал своего латвийского коллегу о прогрессе, достигнутом в реализации 12 рекомендаций Еврокомиссии, и подчеркнул важность поддержки стран-членов в решающем процессе предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС.
«Я встретился со своим грузинским коллегой Илией Дарчиашвили и обсудил реформы и прогресс на пути к получению статуса кандидата. На пути в Евросоюз Грузия должна продемонстрировать соответствие внешней политике Евросоюза, особенно в вопросе отношений с Россией», – написал министр иностранных дел Латвии в Twitter.
По информации МИД Грузии, в конце встречи Илия Дарчиашвили пригласил Кришьяниса Кариньша в Грузию.
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