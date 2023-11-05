Дарчиашвили встретился со своим латвийским коллегой в Риге

Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили встретился со своим латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем 3 ноября в рамках рабочего визита в Ригу. По информации МИД Грузии, особое внимание на встрече было уделено повестке дня интеграции Грузии в Евросоюз.

Glad to meet my Latvian counterpart @krisjaniskarins. We had an interesting exchange of views regarding the bilateral cooperation between Georgia and Latvia and the prospects for its further development. We also focused on EU enlargement and Georgia's European integration… pic.twitter.com/xQjRlipmCI — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) November 3, 2023

Министр проинформировал своего латвийского коллегу о прогрессе, достигнутом в реализации 12 рекомендаций Еврокомиссии, и подчеркнул важность поддержки стран-членов в решающем процессе предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

«Я встретился со своим грузинским коллегой Илией Дарчиашвили и обсудил реформы и прогресс на пути к получению статуса кандидата. На пути в Евросоюз Грузия должна продемонстрировать соответствие внешней политике Евросоюза, особенно в вопросе отношений с Россией», – написал министр иностранных дел Латвии в Twitter.

Meeting Georgia 🇬🇪 colleague @iliadarch to discuss reforms and progress in receiving EU candidate status. In its path towards the EU, 🇬🇪 needs to demonstrate alignment with 🇪🇺 foreign policy, especially in relation to Russia. pic.twitter.com/Fy3aE0wQXl — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) November 3, 2023

По информации МИД Грузии, в конце встречи Илия Дарчиашвили пригласил Кришьяниса Кариньша в Грузию.

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