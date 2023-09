Глава МИД Грузии посещает Брюссель

Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили находится с рабочим визитом в Брюсселе, где проводит встречи с представителями институтов Евросоюза.

25 сентября Дарчиашвили встретился с генеральным директором Генерального директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению (DG NEAR) Хертом Ян Копманом.

По информации МИД Грузии, разговор коснулся процесса вступления Грузии в Евросоюз, в частности выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии и особенно приоритетов, которые были определены в ходе визита верховного представителя Жозепа Борреля и генерального директора Генерального директората NEAR Херта Ян Копмана в Грузию.

Министр предоставил генеральному директору исчерпывающую информацию о шагах, предпринятых в последнее время для реализации рекомендаций, как с точки зрения законодательных, так и институциональных реформ. Стороны выразили надежду, что упомянутые усилия найдут отражение в отчете Еврокомиссии.

26 сентября Илья Дарчиашвили встретился с еврокомиссаром по внутренним делам Ильвой Йохансон.

По информации МИД, министр проинформировал еврокомиссара о прогрессе, достигнутом в реализации 12 приоритетов Еврокомиссии, и акцентировал внимание на прогрессе, достигнутом страной в реализации законодательных и институциональных реформ после предоставления Еврокомиссией европейской перспективы.

Министр подтвердил приверженность правительства Грузии полной реализации приоритетов, установленных Еврокомиссией, и выразил надежду, что Еврокомиссия должным образом оценит усилия, предпринятые Грузией.

На встрече также обсуждались усилия Грузии в борьбе с организованной преступностью и коррупцией, а также положительно оценена динамика сотрудничества между Грузией и агентствами ЕС, такими как EUROPOL и Frontex.

В рамках визита Илья Дарчиашвили встретился с вице-президентом Еврокомиссии по ценностям и прозрачности Верой Юровой.

Основной темой, которая обсуждалась на встрече, стал процесс вступления Грузии в ЕС. Министр проинформировал вице-президента Еврокомиссии о прогрессе, достигнутом Грузией в плане реализации рекомендаций Еврокомиссии, и выразил надежду, что прогресс Грузии и реализованные реформы будут должным образом оценены и найдут отражение в соответствующем решении о предоставлении стране статуса кандидата в члены ЕС. Речь также коснулась усилий Грузии в сфере верховенства закона.

