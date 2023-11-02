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SSSG/FB
Новости

Незаконно задержанный российскими оккупационными силами гражданин Грузии освобожден из заключения

Civil.ge Send an email 02/11/2023 - 17:15
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Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила 2 ноября, что Мевлуд Лагошвили, незаконно задержанный 31 октября возле оккупированного российскими оккупационными силами села Гвиргвина, освобожден из заключения и находится на территории, контролируемой центральным правительством Грузии.

По информации СГБ, с целью освобождения Лагошвили из незаконного заключения был задействован механизм «горячей линии», а также все другие инструменты, находящихся в распоряжении центрального правительства Грузии. Вопрос его освобождения из незаконного заключения обсуждался на 115-м заседании Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в селе Эргнети Горийского муниципалитета.

«Ответственность за все деструктивные действия, осуществленные в оккупированных регионах Грузии и вдоль оккупационной линии, лежит на оккупирующей силе», – говорится в заявлении СГБ Грузии, – «Центральная властьвместе с международными партнерами продолжает активно работать над освобождением всех граждан Грузии, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях».

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Civil.ge Send an email 02/11/2023 - 17:15
8 1 minute read

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