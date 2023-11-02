Незаконно задержанный российскими оккупационными силами гражданин Грузии освобожден из заключения
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила 2 ноября, что Мевлуд Лагошвили, незаконно задержанный 31 октября возле оккупированного российскими оккупационными силами села Гвиргвина, освобожден из заключения и находится на территории, контролируемой центральным правительством Грузии.
По информации СГБ, с целью освобождения Лагошвили из незаконного заключения был задействован механизм «горячей линии», а также все другие инструменты, находящихся в распоряжении центрального правительства Грузии. Вопрос его освобождения из незаконного заключения обсуждался на 115-м заседании Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в селе Эргнети Горийского муниципалитета.
«Ответственность за все деструктивные действия, осуществленные в оккупированных регионах Грузии и вдоль оккупационной линии, лежит на оккупирующей силе», – говорится в заявлении СГБ Грузии, – «Центральная властьвместе с международными партнерами продолжает активно работать над освобождением всех граждан Грузии, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях».
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