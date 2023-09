Задержанных членов ЕНД освободили, процесс отложен

Суд над задержанными во время инцидента в Глдани членами «Национального движения» Никой Мелия, Бачо Долидзе и Звиадом Куправа отложен до 23 октября, и все трое задержанных были освобождены из зала суда.

Ираклий Эдзгверадзе, депутат Тбилисского Сакребуло (муниципальный совет) от «Национального движения», подвергся нападению и избиению возле своего дома в Глдани (Тбилиси) вечером 22 сентября. По словам Эдзгверадзе, более 30 человек учинили над ним физическую расправу.

После нападения на Эдзгверадзе ситуация на месте обострилась. Произошли стычки между членами «Национального движения» и полицией, после чего полиция задержала членов «Национального движения» Нику Мелия, Бачо Долидзе и Звиада Куправа.

В МВД заявили, что задержанные и другие лица, участвовавшие в противостоянии с полицией, препятствовали сотрудникам правоохранительных органов в выполнении своих обязанностей, оскорбляли их словесно и физически, оказывали сопротивление, в ходе чего полиция задержала 3 человек в соответствии с Кодексом административных правонарушений. По информации МВД, в результате стычек на теле сотрудников полиции имеются различные телесные повреждения. Полиция задержала 3 человек в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Административное производство также было возбуждено в отношении лиц, которые препятствовали и оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов при выполнении ими своих служебных обязанностей.

Расследование по факту начато по статье 353 Уголовного кодекса Грузии, которая касается нападения на сотрудника полиции во время выполнения служебных обязанностей.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)