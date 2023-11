В Марнеули прошел пропалестинский митинг

31 октября в Марнеули, регион Квемо Картли, где преимущественно проживают этнические азербайджанцы, прошел пропалестинский митинг, в котором приняли участие около ста человек. Об этом сообщает «Радио Марнеули». По сообщениям, на митинге выступили ахунд мечети Имама Али Гаджи Гаджиев и представитель Управления мусульман Кавказа в Грузии Али Алиев.

«Мы здесь, на этом митинге, чтобы поднять свой голос из-за пыток, начатых против угнетенного палестинского населения, против человечества… Сегодня мы видим, что международные организации не реагируют и продолжается совершение преступления. Мы надеемся, что Бог скоро положит конец этой жестокости», – сообщило «Радио Марнеули» со ссылкой на слова Гаджи Гаджиева.

По той же информации, в ходе своего выступления на митинге Али Алиев заявил, что «уже третью неделю мы все видим преступления, совершенные сионистским израильским режимом в секторе Газа». По его словам, Израиль всегда совершал преступные действия в секторе Газа, но «теперь он не одинок». «Террористическая страна номер один в мире США, европейские страны, НАТО, Германия, Италия, Франция и Великобритания вместе совершают эти преступления не только в Палестине, Газе, но также в Ираке, Аравии, Сирии, Йемене и Ливии уже многие годы… Бог дает силы народу Хамаса бороться и продолжать в том же духе», – сказал он.

«Байден сказал, что мы победим Россию и сектор Газа. И я отсюда говорю, что вы не сможете победить, вы проигравшие в обоих местах, вы потерпите поражение. Силы ислама всегда побеждали вас и так и продолжится», – добавил Алиев.

