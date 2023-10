Посла Израиля заслушали в Комитете по международным отношениям Парламента Грузии

12 октября на заседании Комитета по международным отношениям Парламента Грузии заслушали чрезвычайного и полномочного посла Израиля в Грузии Хадас Мейцад. На открытии заседания минутой молчания почтили память мирных жителей, погибших в результате последних событий в Израиле.

Председатель комитета Николоз Самхарадзе выразил поддержку Израилю в его борьбе с терроризмом и подтвердил приверженность Грузии прочному партнерству с Израилем.

Хадас Мейцад рассказала о трагической потере более 1 300 жизней в результате террористической атаки со стороны ХАМАСа и отметила, что эта нападение ХАМАС направлено​против всего, во что верят Израиль, Грузия, Америка и остальной цивилизованный мир.

«Мы ценим солидарность Грузии с нашей страной. Мы слышали заявление вашего исполнительной власти и поддержку нашего народа, а также заявления о поддержке со стороны простых граждан. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наших граждан. Мы скорбим о погибших и молимся за безопасность наших граждан, женщин и детей», – заявила посол Израиля в Грузии.

После слушания доклада заседание Комитета по внешним отношениям продолжилось в закрытом режиме. По словам Самхарадзе, заседание стало продолжением практики, когда «послы иностранных государств приходят в Комитет по внешним отношениям, чтобы представить внешнеполитические приоритеты своей страны».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)