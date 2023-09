Оливер Вархей: пакет расширения также затронет страны с европейской перспективой

Европейский комиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархей в заявлении для прессы от 28 сентября отметил, что «расширение входит в тройку главных приоритетов для лидеров ЕС, и что ценность членства в ЕС никогда не была выше, чем сейчас».

Еврокомиссар подчеркнул, что три страны (Грузия, Украина и Молдова) в ответ на агрессию России сразу же продемонстрировали свое стремление к членству в ЕС, что является лучшей гарантией их долгосрочного мира, стабильности и благополучия. По его словам, «мы не только делаем выводы о том, что расширение необходимо провести, но и принимаем меры».

Вархей повторил, что расширение остается процессом, основанным на заслугах, и страны-кандидаты должны соответствовать установленным критериям для достижения членства.

По его словам, Евросоюз «через несколько недель» представит новый пакет расширения, который затронет не только страны Западных Балкан, но и «страны-кандидаты или страны с европейской перспективой». В последнюю категорию входят Грузия и Косово.

Еврокомиссар подчеркнул, что новый пакет направлен на «содействие ускоренной интеграции» и будет основан на четырех основных принципах:

стимулирование социально-экономических реформ в целях обеспечения роста;

постепенная интеграция этих стран в единый рынок и расширение четырех свобод перед вступлением;

усиление работы ЕС по реформам верховенства закона и демократии на основе понимания того, что «эти принципы лежат в основе процесса расширения»;

предоставление необходимых инструментов для устранения экономического и социального разрыва задолго до вступления.

Отвечая на вопрос о потенциальной дате вступления, еврокомиссар Вархей отметил, что основное внимание уделяется подготовке необходимых инструментов для расширения. По поводу заявления президента Европейского совета Шарля Мишеля о том, что Евросоюз должен быть готов принять новых членов к 2030 году, еврокомиссар заявил: «На самом деле вопрос заключается в следующем – будут ли страны-кандидаты готовы к 2030 году?».

