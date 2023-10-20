Илья Дарчиашвили рассказал в Парламенте о стратегическом партнерстве между КНР и Грузией
20 октября министр иностранных дел Илья Дарчиашвили выступил в Парламенте по правилам интерпелляции и ответил на вопросы оппозиции о недавно установленном стратегическом партнерстве между Грузией и Китаем. Министра иностранных дел вызвали по правилам интерпелляции девять депутатов.
Процесс интерпелляции открыла депутат от оппозиции Теона Акубардия, которая задала министру иностранных дел вопросы, охватывающие несколько ключевых сфер.
- Возникли ли условия для соглашения о партнерстве между Китаем и Грузией по согласованию с государственными ведомствами и имело ли Министерство иностранных дел предварительную коммуникацию с Парламентом, который играет важную роль в формировании внешней политики страны?
- Депутат потребовала предоставить полный отчет о процессе, ведущем к оформлению стратегического партнерства, включая доступ к проектам принятого соглашения и доступ к предложениям, представленным грузинской стороной в ходе рабочего процесса. Таким образом, депутат пыталась выяснить, насколько эффективно участвовала грузинская сторона в подготовке итогового совместного китайско-грузинского заявления.
- Была выражена обеспокоенность тем, что совместное заявление Китая и Грузии о стратегическом партнерстве не отражает приверженности Китая защите территориальной целостности и суверенитета Грузии.
- Были подняты вопросы о согласованности сотрудничества с Китаем, например, взаимного обязательства делиться опытом управления, со стремлением Грузии к членству в НАТО и ЕС.
Недостаточная вовлеченность Парламента
Теона Акубардия поинтересовалась у министра иностранных дел, был ли Парламент заранее проинформирован о том, что исполнительная власть решила установить стратегическое партнерство с Китаем. По словам министра иностранных дел, правительство действовало в пределах своих полномочий и в соответствии с Конституцией, которая в данном случае не включает в себя юридическое обязательство проводить активные консультации с Парламентом. По его словам, документы, требующие ратификации, всегда передаются в Парламент.
Дарчиашвили отметил, что в одобренном правительством документе под названием «Стратегия развития Грузии – Видение 2030» подчеркивается, что «для Грузии важно углублять партнерские отношения со странами Азии и Океании». По его словам, задачей Грузии будет укрепление двусторонних отношений с Китаем и развитие положительной динамики в торгово-экономической сфере.
Китай или Запад?
Министр иностранных дел заявил, что заявленные цели двух стран не предполагают изменения направления внешней политики Грузии и полностью соответствуют стратегии развития страны и историческому выбору грузинского народа.
Дарчиашвили подчеркнул, что Грузия остается единственной страной в регионе, которая имеет соглашения о свободной торговле как с Евросоюзом, так и с КНР, добавив, что Грузия доказала, что является надежным партнером как для Китая, так и для ЕС.
Что касается инициативы китайского правительства «Сотрудничество между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы», Дарчиашвили отметил, что многие государства ЕС являются членами этой платформы и что участие Грузии в качестве наблюдателя станет дополнительным рычагом для ее сближения с ЕС.
Вопросу территориальной целостности Грузии не было уделено достаточного внимания
Депутат Теона Акубардия раскритиковала правительство Грузии за принятие совместного заявления о стратегическом партнерстве, которое, по ее словам, не отражает четкой позиции Китая в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии.
В ответ Дарчиашвили заявил, что «китайские власти никогда не ставили под сомнение суверенитет и территориальную целостность Грузии». По его словам, они прекрасно понимают, что 20% территории Грузии до сих пор оккупировано Россией и что одним из приоритетов правительства Грузии является мирная деоккупация страны политическими средствами.
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