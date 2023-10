Илья Дарчиашвили рассказал в Парламенте о стратегическом партнерстве между КНР и Грузией

20 октября министр иностранных дел Илья Дарчиашвили выступил в Парламенте по правилам интерпелляции и ответил на вопросы оппозиции о недавно установленном стратегическом партнерстве между Грузией и Китаем. Министра иностранных дел вызвали по правилам интерпелляции девять депутатов.

Процесс интерпелляции открыла депутат от оппозиции Теона Акубардия, которая задала министру иностранных дел вопросы, охватывающие несколько ключевых сфер.

Возникли ли условия для соглашения о партнерстве между Китаем и Грузией по согласованию с государственными ведомствами и имело ли Министерство иностранных дел предварительную коммуникацию с Парламентом, который играет важную роль в формировании внешней политики страны?

Депутат потребовала предоставить полный отчет о процессе, ведущем к оформлению стратегического партнерства, включая доступ к проектам принятого соглашения и доступ к предложениям, представленным грузинской стороной в ходе рабочего процесса. Таким образом, депутат пыталась выяснить, насколько эффективно участвовала грузинская сторона в подготовке итогового совместного китайско-грузинского заявления.

Была выражена обеспокоенность тем, что совместное заявление Китая и Грузии о стратегическом партнерстве не отражает приверженности Китая защите территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Были подняты вопросы о согласованности сотрудничества с Китаем, например, взаимного обязательства делиться опытом управления, со стремлением Грузии к членству в НАТО и ЕС.

Недостаточная вовлеченность Парламента

Теона Акубардия поинтересовалась у министра иностранных дел, был ли Парламент заранее проинформирован о том, что исполнительная власть решила установить стратегическое партнерство с Китаем. По словам министра иностранных дел, правительство действовало в пределах своих полномочий и в соответствии с Конституцией, которая в данном случае не включает в себя юридическое обязательство проводить активные консультации с Парламентом. По его словам, документы, требующие ратификации, всегда передаются в Парламент.

Дарчиашвили отметил, что в одобренном правительством документе под названием «Стратегия развития Грузии – Видение 2030» подчеркивается, что «для Грузии важно углублять партнерские отношения со странами Азии и Океании». По его словам, задачей Грузии будет укрепление двусторонних отношений с Китаем и развитие положительной динамики в торгово-экономической сфере.

Китай или Запад?

Министр иностранных дел заявил, что заявленные цели двух стран не предполагают изменения направления внешней политики Грузии и полностью соответствуют стратегии развития страны и историческому выбору грузинского народа.

Дарчиашвили подчеркнул, что Грузия остается единственной страной в регионе, которая имеет соглашения о свободной торговле как с Евросоюзом, так и с КНР, добавив, что Грузия доказала, что является надежным партнером как для Китая, так и для ЕС.

Что касается инициативы китайского правительства «Сотрудничество между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы», Дарчиашвили отметил, что многие государства ЕС являются членами этой платформы и что участие Грузии в качестве наблюдателя станет дополнительным рычагом для ее сближения с ЕС.

Вопросу территориальной целостности Грузии не было уделено достаточного внимания

Депутат Теона Акубардия раскритиковала правительство Грузии за принятие совместного заявления о стратегическом партнерстве, которое, по ее словам, не отражает четкой позиции Китая в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии.

В ответ Дарчиашвили заявил, что «китайские власти никогда не ставили под сомнение суверенитет и территориальную целостность Грузии». По его словам, они прекрасно понимают, что 20% территории Грузии до сих пор оккупировано Россией и что одним из приоритетов правительства Грузии является мирная деоккупация страны политическими средствами.

