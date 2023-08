Китайские связи премьер-министра Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал Соглашение о стратегическом партнерстве с Китаем. Однако его связи с Китаем начинаются гораздо раньше. Грузинское бюро RFE/RL расследовало связи грузинского руководства с китайской компанией CEFC, которая наняла Гарибашвили в качестве советника, прежде чем он вернулся в правительство в качестве министра в 2019 году.

С осени 2015 года CEFC, в основном инвестирующая в энергетический и финансовый секторы, скупила дорогостоящие активы в Чехии. В то же время компанию интересует Грузия.

С 2015 по 2017 год представители правительства Грузии проводили встречи с основателем компании. 27 мая 2015 года премьер-министр Ираклий Гарибашвили вместе с другими высокопоставленными лицами, в том числе тогдашним бизнес-омбудсменом Георгием Гахария, встречается с представителями CEFC. В 2016 году министр экономики Дмитрий Кумсишвили прибывает в Шанхай и встречается с основателем компании в штаб-квартире CEFC, а также участвует в китайско-грузинском бизнес-форуме. Через пару месяцев в Пекине оформляется Соглашение о свободной торговле между правительствами Грузии и Китая, которое вступит в силу в следующем году. Грузия становится первой страной Евразийского региона, установившей режим свободной торговли с Китаем.

В 2017 году Дмитрий Кумсишвили снова едет в Китай, Пекин, и вместе с генеральным директором CEFC подписывает декларацию о создании нового коммерческого банка «Банк развития Грузии». В том же году правительство Грузии подписывает меморандум о взаимопонимании с CEFC по «Укреплению инициатив Нового Шелкового пути» и передает 75% «Свободной индустриальной зоны» Поти филиалу CEFC в Грузии — «CEFC Euro-Asian».

С 22 июня 2018 года управляющий 75% акций, принадлежащих CEFC, указан в публичном реестре как «Евро-Азиатская Менеджмент Группа», а владельцем 50% акций является «Евразиан Инвест», в Наблюдательный совет которой входит приближенный к Бидзине Иванишвили бизнесмен Вано Чхартишвили. 51% этой компании принадлежит Brightstone Finances Limited, компании Бидзины Иванишвили.

Позже выяснилось, что компания, заработавшая многомиллиардные сделки во многих странах мира, в том числе в странах Восточной Европы и Африки, на самом деле построила «финансовую пирамиду». Один из ее директоров был арестован в США в 2017 году по обвинению во взяточничестве и коррупции в отношении высокопоставленных чиновников двух африканских стран. Против основателя корпорации в 2018 году было возбуждено дело, и после задержания он исчез.

18 февраля 2018 года – за пару недель до «исчезновения» основателя компании и через три месяца после ареста директора – ИА «Интерпрессньюс» опубликовало платное рекламное сообщение о том, что «Ираклий Гарибашвили назначен советником Наблюдательного совета по управлению региональными проектами одного из крупнейших китайских конгломератов CEFC Energy Company Limited».

Согласно декларации, заполненной Ираклием Гарибашвили в последующие годы, с 1 января 2018 года до назначения министром обороны, то есть примерно за полтора года, он получил от компании 410 702 лари.

После того, как шанхайский суд признал CEFC и ее дочерние компании банкротами, в сентябре 2020 года, согласно решению Тбилисского городского суда, управляющим активами CEFC в Грузии стала «Евроазиатская Менеджмент Группа», связанная с бизнесменом Вано Чхартишвили и основателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.

