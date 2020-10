Сухуми избрал для задержанного жителя Гали предварительное заключение

Суд оккупированной Абхазии в качестве меры пресечения избрал предварительное заключение на 30 дней для Ираклия Бебуа, этнического грузина, жителя Гальского района оккупированного региона, который 30 сентября сжег плакат в цветах абхазского флага, вывешенный в связи с т.н. «Днем независимости». Об этом сообщают абхазские СМИ.

В отношении Бебуа расследование ведется по обвинению в порче чужого имущества, оскорблении государственной символики и незаконном хранении боеприпасов. Эти обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы от четырех до восьми лет, до двух лет и от двух до пяти лет, соответственно.

Кроме того, по заявлению «правоохранительных структур» Гальского района, при обыске в доме Бебуа были обнаружены граната РГ-42 и «взрывчатые материалы, достаточные для взрыва».

Житель Гальского района был задержан 30 сентября после того, как, по сообщениям, он сжег транспарант у здания местного правительства, оформленный в цветах абхазского флага. В этот день в оккупированном регионе отмечался «День Победы и Независимости». Его поступок вызвал возмущение пользователей социальных сетей в Абхазии. Одни требовали изгнания Бебуа из региона, другие – убить его. Сам Бебуа заявил, что сделал это потому, что он против разделения абхазов и грузин.

Вчера Служба государственной безопасности Грузии выступила с заявлением, в котором потребовала немедленного освобождения Ираклия Бебуа.

