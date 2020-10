Сожжение «флага» жителем Гали вызвало возмущение пользователей социальных сетей в Абхазии

По сообщениям, этнический грузин, житель Гальского района оккупированной Абхазии, сжег «абхазский флаг» 30 сентября в то время, когда в оккупированном регионе праздновали «День Победы и Независимости».

На видео, которым позже поделились пользователи социальных сетей региона, молодой человек извиняется перед теми, кого обидел своим поведением. Свой поступок он объяснил тем, что желает, чтобы абхазы и грузины жили вместе.

«Осознанно сделал, чтобы (абхазы и грузины) не были по отдельности, чтобы были вместе, чтобы были дружно, вот поэтому я это сделал… Я не имею (ничего) против флага, ни абхазских (людей)… наоборот, (чтобы) мы были братья, как раньше было», — сказал он на видео.

Пользователи Facebook в Абхазии осудили сожжение «флага». Одни потребовали выдворения молодого мужчины из региона, другие — требовали убить его.

30 сентября 1993 года вооруженные силы Грузии покинули Абхазию после 13-месячного вооруженного конфликта. Оккупированная Абхазия отмечает «День Победы и Независимости» 30 сентября.

Несмотря на изгнание из оккупированного региона 300 000 местных жителей, большинство из которых были этническими грузинами, оставшиеся в Абхазии грузины по-прежнему являются второй по численности этнической группой в регионе. По статистике Сухуми, по состоянию на январь 2020 года, население оккупированного региона составляет 245 424 человека, из них 51% (125 974) — этнические абхазы, за которыми с 19% (46 905) следуют этнические грузины (в том числе 3 259 жителей, которых Сухуми называет «мегрелами», 17% (41 870) армяне и 9% (22 468) — русские. В Гальском районе проживает более 30 000 человек, подавляющее большинство из которых — этнические грузины. Центральное правительство Тбилиси неоднократно указывало на нарушения прав человека в Гали, включая ограничения на свободу передвижения и получение образования на грузинском языке.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)